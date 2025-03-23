Звезда культовых сериалов 90-х оказалась на улице и пополнила ряды бездомных

Звезда сериала "Плохие парни" и "Полицейские из Беверли-Хиллз" Тереза ​​Рэндл была одной из самых ярких актрис 90-х. Однако ее жизнь сложилась непросто – сейчас ходят слухи, что она могла оказаться без крова на печально известной улице Скин-Роу в Лос-Анджелесе.

Тереза Рэндл

Фанаты актрисы забили тревогу после того, как в сети появилось видео, где она передвигается по этому району, известному высоким уровнем беспризорности и социальными проблемами.

Известно, что Рэндл получила популярность еще в конце 80-х, а в 1992 году получила роль в ленте Малкольм Икс вместе с Дензелом Вашингтоном. Затем она сыграла в сериале "Полицейские из Беверли-Хиллз" и культовом сериале "Космический джем". Ее самой известной работой стала роль Весы Бернетта, жены Маркуса Бернетта (персонажа Мартина Лоуренса) во франшизе "Плохие парни".

Когда в 2020 году снимали третью часть "Плохих парней", Уилл Смит лично предложил Рэндлу вернуться к своей роли. Актриса была в восторге. Впрочем, уже в четвертом фильме из цикла "Плохие парни" ее роль передали Таше Смит, что вызвало удивление у фанатов.

Через несколько дней после этой новости в сети появилось видео, на котором Рэндли видят на Скин-Роу. Она передвигалась с помощью ходунков, одетая в простую выцветшую одежду и кепку. Ее бывший менеджер Роджер Нил подтвердил, что это действительно она, и отметил, что видео вызывает серьезную обеспокоенность по поводу ее благосостояния.

Некоторые источники утверждают, что актриса находилась там не из-за личных трудностей, а помогала бездомным. Однако после этого он почти не появлялся на публике.

Позже Тереза ​​Рэндл снова оказалась в центре внимания из-за ареста по подозрению в нападении. Инцидент произошел 5 октября 2024 года в Лос-Анджелесе. Полиция прибыла в дом после сообщения о конфликте, но на тот момент актриса уже покинула место происшествия. Через два дня правоохранители снова получили вызов из-за нарушения ограничительного предписания, которое закончилось ее задержанием.

9 октября 2024 года Рэндл предстала перед судом, однако окружной прокурор решил не предъявлять обвинений.

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