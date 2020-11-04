Звезда подростков Моргенштерн откровенно рассказал о миллионных заработках

Известный в России и не только рэп-исполнитель Моргенштерн честно рассказал о своих внушительных доходах в интервью популярному журналисту Юрию Дудю. Ролик опубликован на его канале в YouTube.

Так, 22-летний Алишер Валеев (настоящее имя артиста) имеет миллионный месячный заработок. Основными источниками дохода рэпер назвал музыку, рекламу и концерты. К примеру, на стриминге Моргенштерн зарабатывает около 5 миллионов рублей (это около 64000 долларов), за интеграцию в выпуске на YouTube рекламодатели платят ему более двух миллионов рублей (25000 долларов), в клипе – также от пяти миллионов рублей.

К тому же, отметил Моргенштерн, сейчас у него много рекламных контрактов, и себя он назвал "очень дорогим лицом".

Поэтому звезда подростков и детей обзавелся личным охранником. Боится, что на него могут напасть злоумышленники, чтобы снять украшения за миллионную стоимость.

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