Звезда подростков Моргенштерн откровенно рассказал о миллионных заработках

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Таисия Ерохина
Известный в
России и не только рэп-исполнитель Моргенштерн честно рассказал о своих
внушительных доходах в интервью популярному журналисту Юрию Дудю. Ролик опубликован
на его канале в YouTube.
Так, 22-летний Алишер
Валеев (настоящее имя артиста) имеет миллионный месячный заработок. Основными
источниками дохода рэпер назвал музыку, рекламу и концерты. К примеру, на
стриминге Моргенштерн зарабатывает около 5 миллионов рублей (это около 64000
долларов), за интеграцию в выпуске на YouTube рекламодатели платят ему более
двух миллионов рублей (25000 долларов), в клипе – также от пяти миллионов
рублей.
К тому же, отметил
Моргенштерн, сейчас у него много рекламных контрактов, и себя он назвал "очень
дорогим лицом".
Поэтому звезда подростков и детей обзавелся личным охранником. Боится, что на
него могут напасть злоумышленники, чтобы снять украшения за миллионную
стоимость.
Ранее сообщалось,
что рэпер
Канье Уэст поучаствовал в выборах президента США. Уже известно, какой у него
результат.
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