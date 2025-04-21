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Звезда "Сумерок" Кристен Стюарт вышла замуж за женщину на закрытой церемонии

Актриса Кристен Стюарт вышла замуж за Дилан Майер в Лос-Анджелесе.

сегодня, 15:00
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Автор:
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Slava Kot

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт вышла замуж за американскую сценаристку Дилан Майер. Скромная церемония прошла в уютной атмосфере в их доме, вдали от камер и красных дорожек.

Звезда "Сумерок" Кристен Стюарт вышла замуж за женщину на закрытой церемонии

Актриса Кристен Стюарт. Фото: goodfon

Американская актриса Кристен Стюарт, известная миллионам зрителей благодаря роли Беллы Свон в саге "Сумерки", официально узаконила отношения со своей партнершей Дилан Майер. По сообщению издания TMZ свадьба состоялась в апреле в Лос-Анджелесе.

Кристен Стюарт пыталась держать свою личную жизнь без внимания прессы. Но ее отношения с Дилан Майер были исключением. Пара познакомилась еще в 2019 году и с тех пор их часто видели вместе на светских мероприятиях. В ноябре 2021 года Стюарт впервые публично рассказала о планах на свадьбу, назвав Майер "любовью жизни".

Церемония свадьбы Кристен Стюарт и Дилан Майер состоялась в частном доме пары. По сообщениям американских СМИ, на прошлой неделе пара официально получила свидетельство о браке в суде.

Кристен и Дилан отказались от традиционной голливудской роскоши. Обе невесты выбрали простые, короткие платья до середины бедра. На снимках, обнародованных в сети, видно, как Стюарт дарит букет Майер, а после обмена обетами пара обнимается.

Звезда ”Сумерок” Кристен Стюарт вышла замуж за женщину на закрытой церемонии - фото 2

Свадьба Кристен Стюарт и Дилан Майер. Фото: Backgrid/ TMZ

Звезда ”Сумерок” Кристен Стюарт вышла замуж за женщину на закрытой церемонии - фото 3

Свадьба Кристен Стюарт и Дилан Майер. Фото: Backgrid/ TMZ

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кристен Стюарт назвала лучшие фильмы в своей карьере.

Также "Комментарии" писали, что Стюарт выкрасила волосы в цвет "космической ржавчины" и полностью изменила свой образ.



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Источник: https://www.tmz.com/2025/04/20/kristen-stewart-marries-dylan-meyer/
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