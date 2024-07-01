Звезды Голливуда выбирают масс-маркет: разоблачение

В мире Голливуда, где роскошь и изысканность диктуют моду, звезды часто удивляют своих поклонников выбором одежды, доступной широкому кругу потребителей. Одеваясь в бренды масс-маркета, такие как Х&М, Zara или Uniqlo, известные личности демонстрируют, что стиль не всегда требует огромных затрат.

Голливудские звезды которые одеваются в масс-маркете

Среди поклонников этой концепции — актриса Эмма Уотсон. Знаменитость, известная своей страстью к устойчивым брендам и пропаганде справедливости, не раз появлялась на публике в нарядах от бюджетных брендов, подчеркивая свою преданность ценностям экологической ответственности.





Одним из последних ярких примеров стал выход Леонардо ДиКаприо на кинофестиваль в Каннах в пиджаке от Zara. Великий любитель природы и сторонник борьбы с изменением климата, ДиКаприо внес свой вклад в популяризацию концепции устойчивой моды среди знаменитостей.





Согласно исследованию Pew Research Center, более половины американцев старше 30 лет делают покупки одежды в масс-маркете не реже одного раза в месяц. Этот тренд отражает изменение в мировой модной индустрии, где престиж и статус уже не всегда ассоциируются с высокими ценами и эксклюзивностью.

Несмотря на свою доступность, одежда от масс-маркет брендов часто не уступает в качестве и стиле дорогим мировым брендам. Кроме того, выбор таких нарядов способствует демократизации моды и созданию более инклюзивного общества, где стиль становится доступным каждому.

Известные звезды, такие как Дженнифер Лопес, Райан Рейнольдс и Натали Портман, регулярно выбирают одежду от масс-маркет брендов для своих публичных выходов, демонстрируя, что мода может быть как доступной, так и стильной.

Таким образом, предпочтение звездами масс-маркет одежды становится не только модным, но и социально значимым явлением, отражающим изменяющиеся предпочтения потребителей и их стремление к более устойчивому образу жизни.