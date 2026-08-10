Антоніо Бандерас змінився до невпізнання: як виглядає актор у свої 66 років (ФОТО)

10 серпня день народження відзначає Антоніо Бандерас — один з найвідоміших іспанських акторів, який побудував успішну кар’єру в Голлівуді. Зірці "Маски Зорро" виповнилося 66 років. Попри вік, актор продовжує працювати в кіно та регулярно з’являється на публіці.

Антоніо Бандерас. Фото: AP

Справжнє ім’я актора Хосе Антоніо Домінгес Бандера. У юності він мріяв стати професійним футболістом, однак у 14 років зламав ногу. Після цього Бандерас захопився театром, що зрештою визначило його майбутнє.

Важливу роль у його кар’єрі відіграв режисер Педро Альмодовар. У 1980-х роках Бандерас знявся в його фільмах "Матадор", "Жінки на межі нервового зриву" та "Зв’яжи мене!". Саме ці роботи зробили актора відомим у Європі.

У 1990-х Бандерас переїхав до США, хоча тоді майже не знав англійської. Його ролі у "Філадельфії", "Інтерв’ю з вампіром" та "Відчайдушному" відкрили йому шлях до світової слави. А "Маска Зорро" остаточно закріпила за ним статус голлівудської зірки. За роботу у фільмі Альмодовара "Біль і слава" Бандерас отримав нагороду Каннського кінофестивалю та номінацію на "Оскар".

Антоніо Бандерас. Фото: instagram / antoniobanderas

Антоніо Бандерас періодично публікує свої фото у соціальних мережах. Актор не приховує природних ознак віку, зокрема сивини та зморшок. Він часто має бороду, невимушений одяг і продовжує демонструвати гарну фізичну форму.

Антоніо Бандерас. Фото: instagram / antoniobanderas

Антоніо Бандерас та Ніколь Кімпел. Фото: instagram / antoniobanderas

У 2017 році актор пережив серцевий напад, після якого переглянув спосіб життя, зокрема відмовився від куріння. Нині Антоніо Бандерас перебуває у стосунках із Ніколь Кімпел.

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