Колишня порноакторка стала сенаторкою Колумбії: як виглядає (ФОТО)

У Колумбії до складу Сенату офіційно увійшла колишня порноакторка Дейсі Алехандра Ортіс, відома під сценічним псевдонімом Амаранта Хенк. Вона склала присягу як сенаторка від лівої партії Pacto Histórico ("Історичний пакт"), яка є найбільшою політичною силою у верхній палаті парламенту.

Дейсі Алехандра Ортіс. Фото з відкритих джерел

33-річна Ортіс до початку кар'єри в індустрії для дорослих працювала журналісткою. У 2017 році вона стала порноакторкою, однак через два роки залишила цю сферу та вирішила зайнятися політикою. На парламентських виборах у березні вона була обрана від департаменту Норте-де-Сантандер.

Колишня порноакторка Амаранта Хенк стала сенаторкою Колумбії

Після вступу на посаду сенаторка заявила, що одним з її головних пріоритетів стане захист прав творців контенту для дорослих. На її думку, працівники цієї індустрії потребують соціальних гарантій і правового захисту від експлуатації з боку компаній та агентств.

"Ці жінки залишалися без захисту держави через упередження, дезінформацію та подвійні стандарти", — говорила Ортіс під час передвиборчої кампанії.

Політикиня також відповіла на критику щодо свого минулого. Вона поставила під сумнів твердження, що колишні порноакторки не можуть обіймати державні посади, та нагадала про приклади інших жінок, зокрема порноакторка Ілона Сталлер здобула популярність завдяки своєму радіошоу 1970-х років "Voulez-vous coucher avec moi?", перш ніж стати італійською депутаткою.

Колишня порноакторка Дейсі Алехандра Ортіс стала сенаторкою Колумбії

За словами Ортіс, її особистий досвід допоміг глибше зрозуміти проблеми нерівності, свободи вибору та соціальної несправедливості. Крім реформування законодавства щодо індустрії для дорослих, вона також планує працювати над покращенням доступу до психіатричної допомоги та підтримувати ініціативи з запобігання сексуальному насильству.

"Суспільство споживає контент для дорослих, але водночас позбавляє його творців права бути почутими у місцях ухвалення рішень", — заявила Дейсі Алехандра Ортіс.

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