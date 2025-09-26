logo_ukra

30 років PR-проєкту «Співаючий ректор як технологія»: феномен Поплавського

PR-проєкт «Співаючий ректор як технологія» відзначає 30-річчя

26 вересня 2025, 10:39
Недилько Ксения

У Київському університеті культури відзначили 30-річчя легендарного PR-проєкту "Співаючий ректор як технологія", який став проривом у популяризації вишу та сміливим викликом суспільству. Про це повідомив Михайло Поплавський на своїй сторінці в Instagram.

Це був тернистий шлях, з поразками й перемогами, масштабними проєктами й критикою. Сьогодні Поплавський пишається університетом, заради якого ризикував, приймаючи неординарні рішення. Він, як криголам, йшов уперед з вірою в успіх своєї справи. За допомогою PR-проєкту "Співаючий ректор як технологія" і "теорії стресу" досяг особистого успіху і визнання університету культури.

Автор креативних ідей та інноваційних рішень, ректор Університету культури наважився на нестандартний крок —вийшов на сцену з піснею "Юний орел" у Будинку культури "Арсенал" (1995).  Так почався новий етап його діяльності, що поєднав шоу-бізнес і освіту. За словами Поплавського, саме "теорія стресу" стала основою стратегії: несприйняття і критика з боку суспільства лише підсилювали впізнаваність вишу.

"25-м кадром я увійшов у масову підсвідомість. Чим більше мене критикували, тим більше людей дізнавалося про інститут культури. Критика – це найкраща реклама", — наголосив Поплавський.

Результатом PR-стратегії стали освітні реформи: нові спеціальності, оновлений професорсько-викладацький склад і сучасні методики навчання. У 1997 році інститут отримав статус університету, а вже у 1999-му став національним. Сьогодні КНУКіМ займає перше місце серед культурно-мистецьких вишів України за рейтингом "Топ-10 мистецьких закладів освіти".

За три десятиліття  командою університету було реалізовано десятки масштабних національних проєктів – дитячий телевізійний конкурс "Крок до зірок" (1997), телевізійний конкурс "Наша пісня" (2004), телевізійна програма "Шеф-кухар країни" (2010),  Шевченківський вечір "Ми діти твої, Україно!" (2013), концертна програма "Мамо, вічна і кохана!" (2013), Національна музична премія "Українська пісня року" (2016) та інші.

Ще одним важливим проєктом для Михайла Поплавського став безпрецедентний, вікопомний для нашої країни телемарафон "Пісня об’єднує нас!", що в 2012-му році увійшов до Книги світових рекордів Гіннеса. 110 годин 3 хвилини 27 секунд безперервного звучання української пісні прославили Україну на весь світ у категорії "Найтриваліший музичний телевізійний марафон національної пісні у прямому ефірі". Музичну перемогу нашої держави спостерігали на всіх континентах, а повідомлення про рекорд України миттєво стало новиною номер один провідних телеканалів та інформагентств світу.

Сьогодні "Співаючий ректор" залишається унікальним феноменом українського шоу-бізнесу та PR, що поєднав особистий бренд із розкруткою університету.

30 років PR-проєкту "Співаючий ректор як технологія" – понад 100 пісень, 64 кліпи, 49 фільмів та понад 60 книг побачили світ. Вони пронизані національним духом та любовʼю до України.

Михайло Поплавський відзначив 30-річний ювілей проєкту випуском нового музичного альбому "Золоті хіти", до якого увійшли найкращі композиції виконавця українських пісень. Такі ж яскраві, життєствердні і натхненні позитивною енергією, як і сам "Співаючий ректор".

"Ми готуємось відновити національні проєкти. Національна музична премія "Українська пісня року", телевізійний дитячий конкурс "Крок до зірок", отримають нове дихання і відкриють двері новим виконавцям і молодим талантам України!

Мрію, щоб в Україні було модно бути українцем, говорити українською і вчитися в українських університетах!

Любіть українське! Підтримуйте українське! Створюйте українське! Тримаймо разом українську хвилю!" – сказав Михайло Поплавський.



