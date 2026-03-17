Лачен висвітлив блогерку, яка хотіла всидіти на двох стільцях

Блогер Ігор Лаченков заявив, що щодо блогерки Богдани Гончарук відкрито два кримінальні провадження.

За його словами, Гончарук надавала онлайн-послуги з медитацій клієнтам із Росії та Білорусі та отримувала оплату через українські платіжні системи.

У відео на одному з YouTube-каналів блогерка заявляла, що банки нібито не мають запитань до таких платежів. За її словами, це пов’язано з тим, що вона зареєстрована як фізична особа-підприємець і сплачує податок за другою групою.

За інформацією Лаченкова, наразі відкрито два кримінальні провадження.

Одне з них стосується можливого ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Енергія Достатку" у 2024–2025 роках.

Інше — діяльності самої Гончарук як фізичної особи-підприємця. Загальна сума можливих порушень, за його словами, перевищує 2 мільйони доларів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у часник бойових дій та ветеран війни з Дніпра заявив, що його викрали та побили люди у формі, яких він пов’язує з Територіальним центром комплектування.

44-річний чоловік, який попросив не називати його прізвище, розповів журналістам, що інцидент стався 27 січня неподалік його дому. За словами ветерана, до нього під’їхали мікроавтобус та легковий автомобіль, з яких вийшли кілька чоловіків у формі та балаклавах. Вони оточили його та почали силоміць саджати до мікроавтобуса. Чоловік стверджує, що коли почав знімати подію на телефон, у нього вибили пристрій з рук і почали бити. Після цього він знепритомнів. Коли ветеран прийшов до тями, у нього запитали прізвище, а через кілька хвилин, за його словами, викинули з мікроавтобуса біля покинутої автозаправки неподалік одного з районних ТЦК.

