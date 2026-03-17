logo_ukra

BTC/USD

74865

ETH/USD

2351.57

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Лачен висвітлив блогерку, яка хотіла всидіти на двох стільцях
commentss НОВИНИ Всі новини

Лачен висвітлив блогерку, яка хотіла всидіти на двох стільцях

Блогерку Богдану Гончарук підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад $2 млн

17 березня 2026, 01:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Блогер Ігор Лаченков заявив, що щодо блогерки Богдани Гончарук відкрито два кримінальні провадження.

Блогерка Богдана Гончарук

За його словами, Гончарук надавала онлайн-послуги з медитацій клієнтам із Росії та Білорусі та отримувала оплату через українські платіжні системи.

У відео на одному з YouTube-каналів блогерка заявляла, що банки нібито не мають запитань до таких платежів. За її словами, це пов’язано з тим, що вона зареєстрована як фізична особа-підприємець і сплачує податок за другою групою.

За інформацією Лаченкова, наразі відкрито два кримінальні провадження.

Одне з них стосується можливого ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Енергія Достатку" у 2024–2025 роках.

Інше — діяльності самої Гончарук як фізичної особи-підприємця. Загальна сума можливих порушень, за його словами, перевищує 2 мільйони доларів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що учасник бойових дій та ветеран війни з Дніпра заявив, що його викрали та побили люди у формі, яких він пов’язує з Територіальним центром комплектування.
44-річний чоловік, який попросив не називати його прізвище, розповів журналістам, що інцидент стався 27 січня неподалік його дому. За словами ветерана, до нього під’їхали мікроавтобус та легковий автомобіль, з яких вийшли кілька чоловіків у формі та балаклавах. Вони оточили його та почали силоміць саджати до мікроавтобуса. Чоловік стверджує, що коли почав знімати подію на телефон, у нього вибили пристрій з рук і почали бити. Після цього він знепритомнів. Коли ветеран прийшов до тями, у нього запитали прізвище, а через кілька хвилин, за його словами, викинули з мікроавтобуса біля покинутої автозаправки неподалік одного з районних ТЦК.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/lachentyt/60690
Теги:

Новини

Всі новини