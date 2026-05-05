logo_ukra

BTC/USD

80923

ETH/USD

2376.85

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Популярна українська блогерка засвітила елітний годинник за 10 мільйонів (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Популярна українська блогерка засвітила елітний годинник за 10 мільйонів (ФОТО)

Анна Алхім засвітила люксовий годинник Richard Mille RM 07-01 вартістю понад 10 мільйонів гривень.

5 травня 2026, 09:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Українська інфлюенсерка Анна Алхім засвітила дорогий аксесуар, який вона продемонструвала на фото у соцмережах під час косметичних процедур. Йдеться про люксовий годинник моделі Richard Mille RM 07-01, вартість якого оцінюють приблизно у 235 тисяч доларів, або понад 10 мільйонів гривень.

Популярна українська блогерка засвітила елітний годинник за 10 мільйонів (ФОТО)

Анна Алхім. Фото з відкритих джерел

На аксесуар звернули увагу автори тематичного проєкту про годинники cats_and_watches у мережі Threads, які зазначили, що модель виконана у ніжному лавандовому кольорі. Вона належить до продукції бренду Richard Mille, відомого своїми інноваційними та ультралегкими виробами. Зокрема, ця модель важить близько 90 грамів, що робить її однією з найтехнологічніших у своєму класі.

Популярна українська блогерка засвітила елітний годинник за 10 мільйонів (ФОТО) - фото 2

Анна Алхім показала годинник Richard Mille за 10 млн грн

Популярна українська блогерка засвітила елітний годинник за 10 мільйонів (ФОТО) - фото 2

Анна Алхім засвітила годинник Richard Mille 

cats_and_watches відзначають, що годинники Richard Mille часто асоціюється з "новою розкішшю", характеристикою якої є яскраві та сміливі рішеннями, які контрастують з класичними стриманими моделями подібних до традиційних швейцарських брендів.

Сама блогерка відреагувала на обговорення в мережі. За словами Алхім цей годинник не є новим придбанням. Як пояснила блогерка, вона носить його вже пів року.

Анна Алхім — популярна українська інстаграм-блогерка та інфлюенсерка з Дніпропетровщини, відома скандальними висловлюваннями щодо мови, поширенням російського контенту та резонансними заявами. За освітою юристка, здобула популярність у TikTok та Instagram, де ділиться особистим життям

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Анна Алхім проігнорувала заборону на рекламу азартних ігор і казино в Україні.

Також "Коментарі" писали, що нардеп Вацак "засвітив" елітний годинник вартістю, як квартира в Києві.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.threads.com/@cats_and_watches/post/DX0uMuIAPRM
Теги:

Новини

Всі новини