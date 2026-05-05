Популярна українська блогерка засвітила елітний годинник за 10 мільйонів (ФОТО)

Українська інфлюенсерка Анна Алхім засвітила дорогий аксесуар, який вона продемонструвала на фото у соцмережах під час косметичних процедур. Йдеться про люксовий годинник моделі Richard Mille RM 07-01, вартість якого оцінюють приблизно у 235 тисяч доларів, або понад 10 мільйонів гривень.

Анна Алхім. Фото з відкритих джерел

На аксесуар звернули увагу автори тематичного проєкту про годинники cats_and_watches у мережі Threads, які зазначили, що модель виконана у ніжному лавандовому кольорі. Вона належить до продукції бренду Richard Mille, відомого своїми інноваційними та ультралегкими виробами. Зокрема, ця модель важить близько 90 грамів, що робить її однією з найтехнологічніших у своєму класі.

Анна Алхім показала годинник Richard Mille за 10 млн грн

Анна Алхім засвітила годинник Richard Mille

cats_and_watches відзначають, що годинники Richard Mille часто асоціюється з "новою розкішшю", характеристикою якої є яскраві та сміливі рішеннями, які контрастують з класичними стриманими моделями подібних до традиційних швейцарських брендів.

Сама блогерка відреагувала на обговорення в мережі. За словами Алхім цей годинник не є новим придбанням. Як пояснила блогерка, вона носить його вже пів року.

Анна Алхім — популярна українська інстаграм-блогерка та інфлюенсерка з Дніпропетровщини, відома скандальними висловлюваннями щодо мови, поширенням російського контенту та резонансними заявами. За освітою юристка, здобула популярність у TikTok та Instagram, де ділиться особистим життям

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Анна Алхім проігнорувала заборону на рекламу азартних ігор і казино в Україні.

Також "Коментарі" писали, що нардеп Вацак "засвітив" елітний годинник вартістю, як квартира в Києві.