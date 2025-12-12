Опальна Алхім догралася: за що скандальній блогерці призначили рекордний штраф

Скандально відома блогерка Анна Алхім отримала штраф майже п’ять мільйонів гривень за порушення українського законодавства. Про це повідомили у Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України. Як зазначається, причина такого суворого покарання полягає в тому, що блогерка порушила заборону на рекламу азартних ігор та казино, що чинна в країні. Незважаючи на чіткі правила, Анна Алхім проігнорувала їх, розмістивши відповідний контент у своїх соціальних мережах.

Фото: з відкритих джерел

Під час моніторингу сторінки блогерки в Instagram було виявлено незаконну рекламу азартних ігор у форматі Stories. За результатами перевірки "Мінцифри" наклало на Алхім штраф у розмірі 4,8 мільйона гривень. "Команда агентства під час моніторингу виявила в Instagram Stories блогерки рекламу азартних ігор. За порушення закону Анна Алхім отримає штраф у 4 800 000 гривень", — повідомили у відомстві.

Анна Алхім вже не вперше опиняється в центрі скандалів. Під час повномасштабної війни її поведінка викликала широку критику: блогерка активно підтримувала російську мову, відмовлялась спілкуватися українською, а також не приховувала, що слухає музику російських виконавців і дивиться фільми, створені у країні-агресорі.

