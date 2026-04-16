Відому співачку терміново доставили до лікарні після укусу отруйного павука
Відому співачку терміново доставили до лікарні після укусу отруйного павука

Співачку Тейлор Момсен доставили до лікарні після укусу отруйного павука під час туру в Мексиці разом із AC/DC.

16 квітня 2026, 11:35
Американська співачка Тейлор Момсен, фронтвумен рок-гурту The Pretty Reckless, опинилася в лікарні після укусу отруйного павука під час гастрольного туру в Мексиці. Інцидент стався, коли колектив виступав на розігріві легендарного гурту AC/DC.

Тейлор Момсен вкусив отруйний павук. Фото: @taylormomsen/Instagram

Тейлор Момсен у соцмережах опублікувала фото та відео, на яких видно серйозну реакцію її організму на укус павука. Нога Момсен швидко набрякла і почервоніла, а запалення почало поширюватися від щиколотки до коліна. 

Тейлор Момсен. Фото: @taylormomsen/Instagram

За її словами, лікарям довелося терміново втрутитися та зробити ін’єкції, однак вже за кілька годин співачку знову доправили до відділення невідкладної допомоги. Через погіршення стану Момсен провела ніч під наглядом медиків. 

"Отже, це не був би тур AC/DC, якби мене не вкусили… цього разу величезний павук вирішив відірвати шматок від мене, і його отрута завдала шкоди моєму організму, тому довелося викликати чудових лікарів у Мексиці та зробити мені щеплення перед концертом! Жінка-павук?", — пише Момсен.

Тейлор Момсен госпіталізували після укусу отруйного павука. Фото: @taylormomsen/Instagram

Це не перший подібний інцидент під час гастролей співачки у турі з AC/DC. У 2024 році Тейлор Момсен вже отримувала медичну допомогу після укусу кажана під час виступу в Іспанії, коли їй довелося пройти курс вакцинації від сказу.

Тейлор Момсен розпочала кар’єру як акторка, зокрема зіграла у фільмі "Як Грінч украв Різдво" та серіалі "Пліткарка", однак згодом повністю присвятила себе музиці. Її гурт The Pretty Reckless здобув популярність завдяки хітам Make Me Wanna Die та Heaven Knows і вже багато років гастролює разом із провідними рок-виконавцями.

