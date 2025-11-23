Гороскоп на 24–30 листопада: тиждень рішучих змін, сильних інсайтів і подій, які визначать майбутнє

Тиждень із 24 по 30 листопада обіцяє стати переломним — і для багатьох знаків стане саме тим періодом, коли думки впорядковуються, інтуїція загострюється, а життя природно рухається вперед. Астрологи кажуть: це один із тих циклів, коли Всесвіт буквально підштовхує до давно назрілих рішень і допомагає побачити ситуації під іншим кутом.

Тиждень, що все переверне: кому з 24 листопада пощастить неймовірно

Цей період поєднує чутливість і рішучість — і саме тому багато хто зможе чесно поглянути на себе, зрозуміти, чого хоче, і зробити перший крок до важливих змін. Це стосується як роботи, так і стосунків, і навіть домашніх справ, які ви класти "на потім" місяцями.

Овен

Вдалий момент навести лад — у планах, думках і просторі навколо. Ви відчуєте полегшення, щойно поставите крапки над "і". Не забувайте відпочивати в паузах між справами.

Телець

Період спокійний, навіть комфортний. Невеликі побутові проблеми швидко вирішаться. Добре звернути увагу на здоров’я — прості прогулянки зараз творять дива.

Близнюки

З’явиться нова ідея чи бажання щось змінити в розкладі. Подзвоніть друзям — тепла розмова налагодить емоційний тонус.

Рак

Більше часу вдома — і це піде вам на користь. Гарний період для господарських справ, запасів, догляду за оселею.

Лев

Готуйтеся до новин і прохань про допомогу. Ваша участь буде важливою. Намагайтеся уникати зайвих імпульсивних покупок.

Діва

Спокійний, робочий тиждень. Ваші слова матимуть вагу — тому висловлюйтеся делікатніше, ніж зазвичай.

Терези

Тиждень ідеальний для зустрічей, дзвінків і приємних справ. Можлива новина від людини, від якої ви давно нічого не чули.

Скорпіон

Не беріться за все одразу — розділіть завдання на частини. Вдалий час для важливих побутових покупок.

Стрілець

Легкий, динамічний тиждень. Ідеальний, щоб почати нове: хобі, курс, проєкт. Не поспішайте — темп має значення.

Козоріг

Справ буде багато, але ви впораєтеся. Головне — не тягнути чужу роботу на себе. На вихідні краще запланувати відпочинок.

Водолій

З’явиться бажання покращити щось у будинку. Можливі невеликі непередбачувані витрати — ставтеся до них спокійно.

Риби

Присвятіть час тому, що приносить задоволення: рукоділлю, домашнім справам, читанню. Інтуїція допоможе робити правильний вибір.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше публікував фінансовий гороскоп.