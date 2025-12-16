logo_ukra

BTC/USD

86041

ETH/USD

2924.48

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки скандал Нацвідбір на Євробачення: Джамала жорсткор розкритикувала Полякову і пожалкувала
commentss НОВИНИ Всі новини

Нацвідбір на Євробачення: Джамала жорсткор розкритикувала Полякову і пожалкувала

Оля Полякова планувала податися на Нацвідбір Євробачення, однак правила не дозволили цього, тож Джамала прокоментувала ситуацію й оцінила її пісню

16 грудня 2025, 09:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ситуація навколо Національного відбору на "Євробачення-2026" продовжує загострюватися й викликати нові обговорення. Цього року Оля Полякова подала заявку на участь у конкурсі, однак чинні правила не дозволяють їй змагатися через гастролі в Росії після 2014 року. Попри це, співачка надіслала свою композицію, яка зрештою не потрапила до лонглиста.

Нацвідбір на Євробачення: Джамала жорсткор розкритикувала Полякову і пожалкувала

Фото: скріншот

Продюсерка Нацвідбору Джамала в ефірі програми "Ранок у великому місті" зазначила, що пісня Полякової була якісною та конкурентною. За її словами, артистка планувала брати участь із треком Warrior. Водночас така заява спричинила нові питання, адже правилами конкурсу заборонено публічно розкривати конкурсні композиції до офіційного оголошення фіналістів.

Після слів Джамали у конфлікт втрутився продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський. У соцмережах він заявив, що інформація про пісню Warrior не відповідає дійсності, наголосивши, що на Нацвідбір подавалася зовсім інша композиція — Queen of the Night. Продюсер різко відреагував на заяви Джамали, звинувативши її в поширенні неправдивих даних.

Варто зазначити, що раніше організатори конкурсу вже оголосили дев’ятьох фіналістів Нацвідбору, а ім’я десятого учасника визначать глядачі під час голосування в застосунку "Дія".

Як вже раніше писали "Коментарі", фінал сезону шоу "Ліга сміху" обернувся скандалом через поведінку відомих українських зірок Олі Полякової та Маші Єфросиніної. Під час виступу Івана Люленова, який виконував пісню, присвячену полеглим українським воїнам, знаменитості засвітилися веселим сміхом, що викликало хвилю обурення в мережі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на YouTube-канал шоу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини