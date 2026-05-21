Скандал з Хлої Кардаш’ян: що знаменитість зробила зі своїми кішками

Американська телезірка Хлої Кардаш’ян потрапила у скандал через негуманне ставлення до тварин після відвертого зізнання у своєму подкасті Khloé In Wonder Land. 41-річна знаменитість розповіла, що шкодує через рішення видалити кігті своїм двом кішкам, яких звати Грей Кітті та Бейбі Кітті.

Хлої Кардаш’ян. Фото: Khloe Kardashian / Instagram

За словами Кардаш’ян, вона погодилася на процедуру видалення нігтів для тварин через неправильні поради та відсутність досвіду догляду за кішками. Тепер же зірка каже, що їй соромно за цей крок.

"Мені дуже неправильно порадили видалити кігті моїм кішкам. Раніше у мене ніколи не було кішок. Я навіть не знала, що це взагалі можливо. Мені дуже, дуже соромно, що я все ж таки наважилась на це", – сказала Хлої.

Кардаш’ян зазначила, що після операції тварини стали більш тривожними й фактично втратили можливість захищатися. Саме тому вона не випускає їх на вулицю, побоюючись небезпеки.

Заява Хлої Кардаш’ян викликала бурхливу реакцію у соцмережах, адже процедура видалення кігтів критикується серед ветеринарів та захисників тварин. American Veterinary Medical Association раніше неодноразово заявляла, що подібні операції можуть спричиняти хронічний біль та психологічні проблеми у тварин. Крім того, у низці американських штатів видалення кігтів без медичних показань заборонене законом.

