Елегантність та стиль: Пенелопа Крус стала зіркою нової фотосесії для журналу Porter

Відома голлівудська акторка Пенелопа Крус прикрасила обкладинку та знялася у новій вишуканій фотосесії для престижного глянцевого видання Porter. Зірка кіно продемонструвала бездоганне почуття стилю, примірявши елегантні образи від провідних світових брендів, та поділилася думками про свій професійний шлях.

Пенелопа Крус. Фото: журнал Porter

Елегантна зйомка для Porter

Лауреатка премії "Оскар" Пенелопа Крус вчергове довела, що залишається однією з найвпливовіших муз у світі високої моди та кіно. Її свіжа поява на сторінках видання Porter викликала хвилю захоплення серед шанувальників.

"Пенелопа Крус знялася для журналу Porter", — повідомляють у пресі, відзначаючи витончену концепцію зйомки. — "Акторка позувала у стриманих, але водночас дуже чуттєвих аутфітах, які підкреслили її природну харизму та класичну красу".

Для обкладинки та внутрішніх розворотів стилісти підібрали для зірки речі, що гармонійно поєднують у собі сучасні тренди та вічну класику. Кожен кадр фотосесії наповнений особливим драматизмом та естетикою, властивою саме цій акторці.

Щирі зізнання про творчість та життя

Окрім візуальної частини, свіжий номер журналу містить розлоге інтерв'ю. У розмові з журналістами Пенелопа занурилася у спогади про свої перші кроки в індустрії та розповіла, як їй вдається тримати баланс.

Особливу увагу Крус приділила тому, як змінювалося її сприйняття професії з роками та наскільки важливим для неї залишається внутрішній спокій під час роботи над складними ролями.

"Для мене кожен новий проєкт — це окреме життя та виклик, — ділиться думками кінодіва на сторінках видання. — Співпраця з Porter дозволила мені через моду висловити те, що іноді важко передати словами в інтерв'ю".

Пенелопа Крус зробила акцент на тому, як їй вдається виглядати приголомшливо у 52 роки:

"Я хвилююся про те, щоб залишатися здоровою, піклуватися про себе. Я не п'ю, не курю, я справді не тусуюся. Без здоров'я у нас нічого немає. Ви говорите про справжню рівність? Чому б нам не почати зі здоров'я?"

Також акторка поділилася секретом здорових відносин у родині.

" Мої батьки народили мене такою маленькою, що я виросла, маючи змогу говорити з ними про все", – каже вона. "Я хочу того ж самого у стосунках зі своїми дітьми. Створити безпечне середовище, де вони відчуватимуть, що можуть поставити всі запитання та поділитися всім, що їм потрібно. А я слухатиму без осуду" .

Зйомка вже встигла зібрати тисячі схвальних відгуків у соціальних мережах, а експерти моди називають цей фотосет одним із найстильніших у портфоліо зірки за останній час.

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