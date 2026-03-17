Ольга Сумська вразила заявою про її відео під пісню росіянина і накинулася на гейтерів

Українська акторка Ольга Сумська прокоментувала ситуацію, що виникла навколо її відео, яке вона опублікувала в Instagram під пісню російського блогера Сергія Григор'єва-Апполонова. Це відео стало причиною критики, коли стало відомо, що композиція, під яку знятий ролик, була виконана росіянином.

В інтерв'ю для проєкту "Ранок у великому місті" Ольга Сумська пояснила свою поведінку. Вона наголосила, що їй сподобалась сама пісня, адже це була французька мелодія, а не конкретно виконання певного артиста. Зірка зазначила, що вона зовсім не звернула увагу на те, хто саме виконує композицію, адже пісня була знайома їй за іншими виконаннями. За словами акторки, Григор'єв-Апполонов для неї не є відомим артистом, оскільки він є блогером і не має прямого відношення до французької культури, в якій ця пісня набула популярності.

"Цей артист... ну, точніше, блогер, який вже понад 20 років не живе в Росії і не має прямого відношення до теми, яку він намагається висвітлювати. Цю пісню виконували багато великих французьких виконавців, і вона мені дійсно сподобалась. Потім я зрозуміла, що ризикнула, і, мабуть, не все правильно зробила", — поділилась акторка.

Ольга також додала, що коли вона побачила критику у коментарях, вона одразу видалила відео. За її словами, їй стало відомо, що пісня насправді була виконана російським блогером тільки після того, як на це звернули увагу її підписники. Акторка подякувала користувачам за те, що вони звернули її увагу на це питання.

"Я не знала, що саме він виконує цю пісню. Як тільки побачила в коментарях, одразу видалила відео. Велике дякую моїм гейтерам, які підказали мені", — сказала Ольга Сумська.

Як вже писали "Коментарі", народна артистка України Ольга Сумська опинилася в центрі обговорень у соцмережах після публікації відео в Instagram, яке вона супроводила піснею Je reviens te chercher. Композицію виконує німецький співак російського походження Grey Wiese, справжнє ім’я якого — Сергій Григор’єв-Апполонов.