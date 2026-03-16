Полякову жорстко принизили у Польщі: артистка шокувала деталями інциденту

Українська співачка Оля Полякова розповіла про неприємний випадок, який стався з нею під час перетину польського кордону. Артистка поскаржилася на ставлення з боку польських митників і поділилася своїми емоціями після перевірки.

Оля Полякова.

Про інцидент вона повідомила у своїх Instagram-історіях. За словами співачки, вона прямувала до Лондона та перетинала кордон транзитом через Польщу. Однак замість звичайної дороги подорож запам’яталася їй напруженою ситуацією на пункті пропуску. Полякова стверджує, що перевірка була надзвичайно детальною: її багаж повністю оглянули, а речі з валізи буквально перевернули догори дном.

Співачка розповіла, що митники ретельно переглядали особисті речі та поводилися досить різко під час спілкування. Це, за її словами, і стало причиною емоційної реакції.

"Хочу пожалітися, мене розпирає. Поляки до нас так погано ставляться. І дуже по-іншому відносяться до іноземців. Сьогодні вночі перевернули всю мою валізу. Щось шукали, рилися, в особистих речах теж копирсалися. До того ще й грубо розмовляли", — поділилася артистка.

Полякова також зазначила, що сама перевірка супроводжувалася великою кількістю вимог з боку прикордонників. За її словами, їй постійно доводилося показувати документи, відкривати багаж і відповідати на запитання. Співачка зізналася, що ситуація була настільки напруженою, що їй було складно стримувати емоції.

Артистку особливо обурило те, що, як вона стверджує, до людей із європейськими паспортами ставлення було більш лояльним. Саме ця різниця у поведінці прикордонників і викликала у неї найбільше обурення.

"Фото, документи, покажи, розкрий. Був якийсь кошмар. Ледь стрималася. Тільки антидепресант мені допоміг не розізлитися й не розгризти їм пів обличчя", — додала співачка.

