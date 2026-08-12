Весільний Бум: як створювали сім’ї Кріштіану Роналду, донька Брюса Вілліса та Наталка Денисенко

Серпень 2026 року став справжнім тріумфом любові у світовому та українському шоу-бізнесі, започаткувавши грандіозний зірковий весільний бум. Одразу три гучні події прикували до себе увагу мільйонів шанувальників: довгоочікуване заміжжя португальської легенди футболу Кріштіану Роналду, атмосферна церемонія молодшої доньки Демі Мур та Брюса Вілліса — Таллули, а також романтичне триденне свято популярної української акторки Наталки Денисенко.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Довгоочікуване "Так" від Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес

Після майже десяти років стосунків та виховання п’яти спільних дітей найвідоміший футболіст планети Кріштіану Роналду офіційно одружився з моделлю Джорджиною Родрігес.

Локація: Замість очікуваної Мадейри пара обрала елітний португальський курорт Кашкайш неподалік Лісабона.

Замість очікуваної Мадейри пара обрала елітний португальський курорт Кашкайш неподалік Лісабона. Формат: Скромна цивільна церемонія відбулася 11 серпня 2026 року в атмосфері повної секретності від папараці, лише у колі дітей.

Скромна цивільна церемонія відбулася 11 серпня 2026 року в атмосфері повної секретності від папараці, лише у колі дітей. Деталі: Про одруження закохані оголосили в соцмережах, опублікувавши лаконічний знімок рук із обручками під підписом "C ❤ G".

Кутюрне весілля Таллули Вілліс у родинному колі

Молодша донька Демі Мур та Брюса Вілліса, 32-річна художниця та активістка Таллула Вілліс, 8 серпня 2026 року вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі.

Локація: Затишна сімейна церемонія пройшла просто неба у мальовничому містечку Сан-Валлі (штат Айдахо), де родина Вілліс має власне ранчо.

Затишна сімейна церемонія пройшла просто неба у мальовничому містечку Сан-Валлі (штат Айдахо), де родина Вілліс має власне ранчо. Сукня нареченої: Справжнім кутюрним шедевром став ексклюзивний образ від Balenciaga, на створення якого дизайнер П'єрпаоло Піччолі витратив 712 годин ручної роботи. Силует сукні з бантом на спині надихався одним із вечірніх виходів її матері, Демі Мур.

Справжнім кутюрним шедевром став ексклюзивний образ від Balenciaga, на створення якого дизайнер П'єрпаоло Піччолі витратив 712 годин ручної роботи. Силует сукні з бантом на спині надихався одним із вечірніх виходів її матері, Демі Мур. Підтримка: Чоловік Джастін став надійною опорою для Таллули, допомагаючи їй переживати складний період, пов'язаний із прогресуючою хворобою її батька Брюса Вілліса.

Магія чисел та зміна прізвища: триденне свято Наталки Денисенко

Не відстає від світових трендів і український шоу-бізнес. Українська акторка Наталка Денисенко 8 серпня вдруге вийшла заміж, обравши своїм обранцем манекенника Юрія Ярошенка. Для обох закоханих цей шлюб став другим.

Символізм: Пара обрала дзеркальну дату — 08.08.2026, охрестивши подію кодом "Сімʼя Ярошенко 8.8.8". Напередодні події Юрій офіційно змінив паспортне прізвище Савранський на Ярошенко, яке тепер взяла й сама акторка.

Пара обрала дзеркальну дату — 08.08.2026, охрестивши подію кодом "Сімʼя Ярошенко 8.8.8". Напередодні події Юрій офіційно змінив паспортне прізвище Савранський на Ярошенко, яке тепер взяла й сама акторка. Формат: Масштабне гуляння розтягнулося на 3 дні на базі столичного яхт-клубу на березі Дніпра. Гості насолоджувалися виїзною церемонією, прогулянками на приватній яхті та вечірніми димовими салютами.

Масштабне гуляння розтягнулося на 3 дні на базі столичного яхт-клубу на березі Дніпра. Гості насолоджувалися виїзною церемонією, прогулянками на приватній яхті та вечірніми димовими салютами. Зміна образів: За час святкування наречена продемонструвала аж 4 весільні образи: від пишної класичної сукні з вельоном до оригінального вбрання з пір'ям і бахромою від брендів Katy Corso та Darka.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чого краще не робити на весіллі, щоб не зганьбитися.