Весільний Бум: як створювали сім’ї Кріштіану Роналду, донька Брюса Вілліса та Наталка Денисенко

Серпень 2026 року став справжнім тріумфом любові у світовому та українському
шоу-бізнесі, започаткувавши грандіозний зірковий весільний бум. Одразу три гучні події прикували
до себе увагу мільйонів шанувальників: довгоочікуване заміжжя португальської
легенди футболу Кріштіану Роналду, атмосферна церемонія молодшої доньки Демі
Мур та Брюса Вілліса — Таллули, а також романтичне триденне свято популярної
української акторки Наталки Денисенко.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Довгоочікуване "Так" від Кріштіану Роналду та Джорджини
Родрігес
Після майже десяти років стосунків та виховання п’яти
спільних дітей найвідоміший футболіст планети Кріштіану Роналду офіційно
одружився з моделлю Джорджиною Родрігес.
- Локація:
Замість очікуваної Мадейри пара обрала елітний португальський курорт
Кашкайш неподалік Лісабона.
- Формат:
Скромна цивільна церемонія відбулася 11 серпня 2026 року в атмосфері
повної секретності від папараці, лише у колі дітей.
- Деталі:
Про одруження закохані оголосили в соцмережах, опублікувавши лаконічний
знімок рук із обручками під підписом "C❤G".
Кутюрне весілля Таллули Вілліс у родинному колі
Молодша донька Демі Мур та Брюса Вілліса, 32-річна художниця та активістка Таллула
Вілліс, 8 серпня 2026 року вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі.
- Локація:
Затишна сімейна церемонія пройшла просто неба у мальовничому містечку
Сан-Валлі (штат Айдахо), де родина Вілліс має власне ранчо.
- Сукня
нареченої: Справжнім кутюрним шедевром став ексклюзивний образ від
Balenciaga, на створення якого дизайнер П'єрпаоло Піччолі витратив 712
годин ручної роботи. Силует сукні з бантом на спині надихався одним із
вечірніх виходів її матері, Демі Мур.
- Підтримка:
Чоловік Джастін став надійною опорою для Таллули, допомагаючи їй
переживати складний період, пов'язаний із прогресуючою хворобою її батька
Брюса Вілліса.
Магія чисел та зміна прізвища: триденне свято Наталки
Денисенко
Не відстає від світових трендів і український шоу-бізнес. Українська акторка Наталка Денисенко 8 серпня
вдруге вийшла заміж, обравши своїм обранцем манекенника Юрія Ярошенка.
Для обох закоханих цей шлюб став другим.
- Символізм:
Пара обрала дзеркальну дату — 08.08.2026, охрестивши подію кодом "Сімʼя
Ярошенко 8.8.8". Напередодні події Юрій офіційно змінив паспортне прізвище
Савранський на Ярошенко, яке тепер взяла й сама акторка.
- Формат:
Масштабне гуляння розтягнулося на 3 дні на базі столичного яхт-клубу на
березі Дніпра. Гості насолоджувалися виїзною церемонією, прогулянками на
приватній яхті та вечірніми димовими салютами.
- Зміна
образів: За час святкування наречена продемонструвала аж 4 весільні
образи: від пишної класичної сукні з вельоном до оригінального вбрання з
пір'ям і бахромою від брендів Katy Corso та Darka.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чого краще не робити на весіллі, щоб
не зганьбитися.
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