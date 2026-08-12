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Весільний Бум: як створювали сім’ї Кріштіану Роналду, донька Брюса Вілліса та Наталка Денисенко

Нарешті футбольні фанати дочекалися весілля Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес

12 серпня 2026, 12:15
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Недилько Ксения

Серпень 2026 року став справжнім тріумфом любові у світовому та українському шоу-бізнесі, започаткувавши грандіозний зірковий весільний бум. Одразу три гучні події прикували до себе увагу мільйонів шанувальників: довгоочікуване заміжжя португальської легенди футболу Кріштіану Роналду, атмосферна церемонія молодшої доньки Демі Мур та Брюса Вілліса — Таллули, а також романтичне триденне свято популярної української акторки Наталки Денисенко.

Весільний Бум: як створювали сім’ї Кріштіану Роналду, донька Брюса Вілліса та Наталка Денисенко

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Довгоочікуване "Так" від Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес

Весільний Бум: як створювали сім’ї Кріштіану Роналду, донька Брюса Вілліса та Наталка Денисенко - фото 2

Після майже десяти років стосунків та виховання п’яти спільних дітей найвідоміший футболіст планети Кріштіану Роналду офіційно одружився з моделлю Джорджиною Родрігес.

  • Локація: Замість очікуваної Мадейри пара обрала елітний португальський курорт Кашкайш неподалік Лісабона.
  • Формат: Скромна цивільна церемонія відбулася 11 серпня 2026 року в атмосфері повної секретності від папараці, лише у колі дітей.
  • Деталі: Про одруження закохані оголосили в соцмережах, опублікувавши лаконічний знімок рук із обручками під підписом "CG".

Весільний Бум: як створювали сім’ї Кріштіану Роналду, донька Брюса Вілліса та Наталка Денисенко - фото 2

Кутюрне весілля Таллули Вілліс у родинному колі

Молодша донька Демі Мур та Брюса Вілліса, 32-річна художниця та активістка Таллула Вілліс, 8 серпня 2026 року вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі.

Весільний Бум: як створювали сім’ї Кріштіану Роналду, донька Брюса Вілліса та Наталка Денисенко - фото 2

  • Локація: Затишна сімейна церемонія пройшла просто неба у мальовничому містечку Сан-Валлі (штат Айдахо), де родина Вілліс має власне ранчо.
  • Сукня нареченої: Справжнім кутюрним шедевром став ексклюзивний образ від Balenciaga, на створення якого дизайнер П'єрпаоло Піччолі витратив 712 годин ручної роботи. Силует сукні з бантом на спині надихався одним із вечірніх виходів її матері, Демі Мур.
  • Підтримка: Чоловік Джастін став надійною опорою для Таллули, допомагаючи їй переживати складний період, пов'язаний із прогресуючою хворобою її батька Брюса Вілліса.

Весільний Бум: як створювали сім’ї Кріштіану Роналду, донька Брюса Вілліса та Наталка Денисенко - фото 2

Магія чисел та зміна прізвища: триденне свято Наталки Денисенко

Не відстає від світових трендів і український шоу-бізнес. Українська акторка Наталка Денисенко 8 серпня вдруге вийшла заміж, обравши своїм обранцем манекенника Юрія Ярошенка. Для обох закоханих цей шлюб став другим.

Весільний Бум: як створювали сім’ї Кріштіану Роналду, донька Брюса Вілліса та Наталка Денисенко - фото 2

  • Символізм: Пара обрала дзеркальну дату — 08.08.2026, охрестивши подію кодом "Сімʼя Ярошенко 8.8.8". Напередодні події Юрій офіційно змінив паспортне прізвище Савранський на Ярошенко, яке тепер взяла й сама акторка.
  • Формат: Масштабне гуляння розтягнулося на 3 дні на базі столичного яхт-клубу на березі Дніпра. Гості насолоджувалися виїзною церемонією, прогулянками на приватній яхті та вечірніми димовими салютами.
  • Зміна образів: За час святкування наречена продемонструвала аж 4 весільні образи: від пишної класичної сукні з вельоном до оригінального вбрання з пір'ям і бахромою від брендів Katy Corso та Darka.

Весільний Бум: як створювали сім’ї Кріштіану Роналду, донька Брюса Вілліса та Наталка Денисенко - фото 2


Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чого краще не робити на весіллі, щоб не зганьбитися.



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