Съемки сериала "Мама", конфликты с российскими актерами и влияние войны на профессию: откровение Олеси Жураковской

Война, которая уже десятый месяц пашет украинские земли без плугов, изменила жизнь каждого человека, научила больше ценить, сильнее любить, всегда надеяться и ждать. И если для большинства граждан полномасштабное вторжение России в Украину произошло 24 февраля, то для Заслуженной артистки Олеси Жураковской война началась еще в 2014 году, и в жизни, и на сцене. Долгие 8 лет актриса театра и кино активно поддерживала военных, занималась волонтерством и каждый день надеялась, что проклятая война вот-вот закончится. Наверное, именно из-за принципиальной позиции Олеси, ее харизмы и безоговорочного таланта, она была утверждена на главную роль в сериале "Мама", который впоследствии покорил сердца миллионов украинцев.

Олеся Жураковская, из открытых источников

Сериал "Мама" стал настоящим бестселлером современности, ведь поднял самые актуальные и болезненные вопросы, передал чувства и эмоции украинских матерей, чьи сыновья сейчас защищают Украину. Главная героиня киноленты – Нина Петровна (Олеся Жураковская), ее сын отправился в Донецкую область защищать границу, а впоследствии женщина получила известие, что парень попал в плен к оккупантам. В эту минуту Нина Петровна бросает все свои дела и едет на Восток, чтобы найти своего ребенка, где бы он ни был.

В данном контексте следует отметить, что история главной героини основана на реальных событиях, датируемых 2014 годом.

"Приезжали на поле среди ночи, чтобы успеть снять сцену на восходе солнца"

Комментируя съемочный процесс сериала "Мама" Олеся говорит, что вспомнить какие-то конкретные сложные моменты ей очень трудно, потому что для нее эта работа была нелегкой от начала и до конца.

"Не могу сказать, что съемка какой-то конкретной сцены была самой сложной. Трудно было постоянно. В каких-то ситуациях было задействовано очень много техники, что тоже усложняло работу актеров. В других случаях, например, плохие погодные условия или место проведения съемок, это все влияет, как на эмоциональное, так и на физическое состояние. Однажды нужно было снять сцену посреди поля. Для сохранения картинки требовалось, чтобы все это было на рассвете, рано утром. Приходилось приезжать в степь еще в глубокую ночь, готовиться и быстро снимать сцену, ведь времени было очень мало", — рассказывает актриса.

Заслуженная артистка Украины признается, что сильно волновалась, сможет ли передать зрителю те глубокие чувства и любовь, тоску и печаль украинских матерей по своим детям, ушедшим защищать родную землю от врага.

"Сложнее всего, это самая тема фильма. На мне была очень большая ответственность, я должна была сыграть современницу, маму, женщину, которая сейчас ищет или ждет своего сына, пропавшего на войне. Я сильно переживала, боялась, чтобы ничего не пропустить, нигде не соврать, правильно донести до зрителя каждую деталь, я должна была пропустить все сквозь свое сердце".

"Поняла, что все удалось, когда начали поступать отзывы от украинских матерей"

Выход первого сезона сериала "Мама" сразу же привлек внимание критиков, журналистов и простых зрителей, ведь его тема была настолько актуальной и вопиющей, что пропустить его сквозь внимание было невозможно. Наверное, каждый актер, роль какой бы значимости он ни исполнял, всегда волнуется перед премьерой. Олеся говорит, что также переживала, смогла ли должным образом воплотить образ заботливой и любящей матери.

"Я поняла, что все удалось, когда начала получать отклики от украинских матерей. Первой, кстати, была Ядвига Лозинская – женщина, которая с 2014 года не покладая рук ищет без вести пропавшего сына Андрея, парень попал в плен под населенным пунктом Старобешево. Кроме нее, на самом деле было еще очень много писем, сообщений и звонков от женщин. Только тогда я смогла вздохнуть с облегчением, ведь поняла, что все испытания и сложности, с которыми столкнулась во время съемок, были прожиты не зря", — подчеркивает актриса театра и кино.

"Вступала в конфликты с российскими актерами"

Изданию "Комментарии" удалось пообщаться с Олесей не только о сериале "Мама", но и на общие темы. Актриса рассказала, как живет мир кино сегодня, на фоне полномасштабной войны.

"Как и каждая другая сфера деятельности, индустрия кино также претерпела изменения – фильмов и сериалов сейчас снимается очень мало, но учитывая все, что происходит в Украине, это естественно. Надеюсь, что изменения продолжатся и на нашей украинской земле рядом с отечественными актерами больше не будет российских, тех, которые до сей поры навязывали нам свои ценности, унижали наших актеров, лишали их работы и больших ролей. Хочу, чтобы все это осталось в прошлом", — говорит Олеся.

Актриса также подчеркнула, что ей сложно говорить об изменениях в профессии, которые произошли после 24 февраля, ведь для нее лично война началась еще в 2014 году. Уже тогда она начала заниматься волонтерством, общаться с военными и участвовать в благотворительных проектах.

"В феврале война не началась, она продолжилась, стала более масштабной и кровавой. Начиная с 2014 года я неоднократно сталкивалась с российскими актерами на съемочных площадках, часто вступала с ними в конфликты, потому что они вели себя по-хамски, это было неприятно и унизительно. Верю, что это позади. Знаю, что украинское слово будет жить и оно победит, а что касается российской киноиндустрии, то нам нужно минимизировать влияние их культуры на нашу, оборвать с ними все возможные связи и сфокусироваться на создании собственных кинопродуктов", — подчеркивает актриса.

В данном контексте остается только разделить с Олесей ее надежду на скорую победу, вместе с ней продолжить верить в несокрушимость Украины, силу наших защитников и новую, современную Украину без России.

Напомним , известный украинский актер Виталий Салий поделился с изданием "Комментарии" подробностями съемочного процесса над фильмом "Я работаю на кладбище".

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