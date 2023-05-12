Звезды в панике: 7 знаменитостей, страдающих от панических атак

Знаменитости, которые испытывали панические атаки. Фото из открытых источников

Панические атаки – явление достаточно распространенное. И каждый с ними борется по-своему.

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Ариана Гранде

Певица узнала, что такое панические атаки, в 23-летнем возрасте. 22 мая 2017 года после ее феерического концерта в Манчестере в фойе концертного зала разорвалась подложенная террористом бомба. 22 погибших, более сотни раненых... Эта история настолько поразила и напугала Ариану, что она долго не могла с собой совладать. А потом приступы тревожности начали случаться без причины – просто потому, что она очутилась в толпе на улице или готовилась выходить к многотысячной аудитории. Некоторое время ей удавалось скрывать проблему от посторонних. Пока не пришлось отменить проанонсированную встречу с бельгийскими фанатами. Тогда Гранде опубликовала пост в своем Instagram , где рассказала, что страдает депрессиями и паническими атаками и порой не может контролировать свое психическое состояние: "Сегодня мне было чрезвычайно сложно бороться с тревожностью. После нескольких панических атак я решила отменить встречу". Очевидно, ей пришлось тщательно поработать со специалистами – через два года она пожертвовала миллион долларов организации, оказывающей психологическую помощь населению, и призналась в интервью: "Психотерапия спасла мне жизнь".

Майли и Сайрус

Она слишком рано стала звездой – в 11 лет, когда вышел сериал "Ханна Монтана". Эта ноша оказалась непосильной для Майли и сломала ее. "Мне вбивали в голову, что я знаменитость, которая должна определенным образом выглядеть, одеваться и вести себя, – рассказывала она. – Приходилось постоянно играть какую-то роль даже за пределами съемочной площадки. В конце концов, совсем перестала понимать, кто я. Периодически со мной творилось что-то странное: меня трясло, бросало в жар… Тогда я закрывалась в своей комнате и не хотела видеть никого. А когда выходила оттуда, опять должна была делать вид, что я счастлива". Успокаивающие препараты, а впоследствии – бурная концертная и личная жизнь Майли заставили панические атаки отступили. Но они неожиданно напомнили о себе два года назад прямо во время концерта. Правда, певице удалось быстро собрать себя в кучу. На ситуации она не зацикливалась – считает, что за время локдауна просто отвыкла от такого количества людей, поэтому на сцене немного перенервничала.

Принц Гарри

О том, что внук покойной королевы Елизаветы очень тяжело переживал смерть матери – принцессы Дианы, СМИ писали очень много. А вот то, что он страдал от панических атак, мир узнал только в 2021 году, когда вышел спродюсированный Гарри документальный проект "Тот я, которого ты не видишь". Эту же тему герцог Сассекский продолжил в мемуарах "Запасной" (книга вышла в январе 2023 года). Там он подробно описывал свое состояние: "Паника обычно начиналась, когда я утром одевал костюм. Удивительно, что это стало моим триггером: официальный костюм. Когда я застегивал пуговицы на рубашке, чувствовал, как поднимается давление. Когда завязывал галстук, в горле стоял комок. Когда одевал пиджак и завязывал шнурки, пот стекал по щекам и спине". Интересно, что панические атаки в классическом варианте начались у него в 2013 году – после того, как представители Талибана заявили, что любой ценой намерены нейтрализовать принца. Гарри неоднократно бывал в "командировках" в Афганистане и в конце 2012-го во время очередной атаки на талибов (он тогда управлял вертолетом) якобы уничтожил одного из лидеров их движения. Как бы то ни было, но без помощи психотерапевта избавиться от панических атак ему не удалось – для этого понадобилось долгих четыре года.

Меган Маркл

Жена принца Гарри, звезда сериала "Форсмажоры", тоже знает, что такое тревожные состояния. Это началось после рождения первенца: послеродовая депрессия и усиленное внимание к ее персоне, а еще – нападки прессы привели к тому, что Меган была "на грани": она страдала бессонницей и хронической усталостью, которые имели все шансы перерасти в длительную депрессию. Более того, она якобы была близка к самоубийству. Однако свое ментальное здоровье герцогине удалось спасти – они с Гарри отказались от исполнения королевских обязанностей и бежали подальше от Букингемского дворца – сначала в Канаду, а оттуда – в Америку.

Зейн Малик

За свою популярность экс-участник мега популярного бойз-бэнда One Direction заплатил большую цену. "У нас был невероятно напряженный график, – вспоминал он в одном из интервью. – Переезды, выступления, встречи с фанатами… Иногда даже поесть было некогда. А еще – сплошные нервы. Так вместе с пищевым расстройством я заработал себе панические атаки – страх перед публикой, от которого кружилась голова. Иногда нужно было вынуждать себя выйти на сцену". Справиться с пищевыми расстройствами Зейн смог. А вот панические атаки продолжали его преследовать даже тогда, когда начал делать сольную карьеру. Во время одной из них, "мучившей последние несколько месяцев и в конце концов победившей, "самой ужасной тревоги за всю карьеру", певец вынужден был отменить концерт в Великобритании. Разрыв с супермоделью Джиджи Хадид доконал Зейна: у него началась такая депрессия, что на время он исчез даже с радаров своего ближайшего окружения. Поговаривают, что тогда певец попал в психиатрическую клинику, где ему немного вправили мозги.

Джиллиан Андерсон

Звезда "Секретных материалов" страдает от панических атак с детства. Ее семья несколько раз переезжала, поэтому девочка меняла школы, очень тяжело адаптировалась на новом месте и испытала, что такое буллинг. Закончилось все тем, что она начала бояться выходить из дома. Чтобы избавиться от страха, в 14-летнем возрасте ей пришлось посещать психотерапевта. Это помогло, однако проблема полностью не исчезла. Панические атаки время от времени возвращаются. В частности, напомнили о себе после рождения дочери, когда актриса параллельно активно снималась. Случается это и сейчас. Джиллиан признается, что иногда на нее "находит" во время спектакля или публичного выступления. Поэтому нервничать обычно начинает заранее – боится забыть реплики или текст речи. Чтобы справиться с тревожным состоянием, занимается йогой, а иногда даже прибегает к гипнотерапии.

Дженнифер Лоуренс

Главная героиня "Голодных игр" на собственном опыте узнала, что такое панические атаки, еще в детстве. "Это был какой-то ужас, – вспоминает она. – Начиналось все неожиданно, буквально на ровном месте: кровь пульсировала в висках, сердце чуть не выскакивало из груди, меня тошнило. Чаще нападение паники случалось на уроке – даже когда я была к нему идеально готова. Иногда срывало крышу во время наших девичьих тусовок. В такие моменты мне хотелось спрятаться от всех в каком-то укромном уголке". Успешная карьера добавила Дженнифер уверенности в себе, однако беспричинный страх время от времени о себе напоминал. Ухудшилась ситуация после того, как в 2014 году хакер сломал телефон актрисы и выложил в интернет ее приватные эротические фото. По словам Лоуренс, долгое время для нее было подвигом выйти из дома хотя бы в супермаркет, поскольку "не знала, что ее ждет за пределами дома". Пригодилась ли звезде помощь мозгоправов на этот раз, она не признается.