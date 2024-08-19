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Украинские знаменитости, которые пошли на фронт

Украинские звезды пошли защищать Украину в ряды ВСУ, Нацгвардии, терробороны

сегодня, 19:00
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Черновалова Кристина

В начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Украина столкнулась с рядом вызовов, но одновременно с этим также проявилась масштабная волна патриотизма и героизма. Среди вставших на защиту Родины оказались и известные личности из мира культуры и искусства, каждый из которых внес свой вклад в общее дело защиты страны. "Комментарии" решили узнать, кто из украинских знаменитостей сейчас находится на фронте.

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Алексей Тритенко, 42-летний актер, известный по ролям в кино и театре, перешел со сцены в ряды Вооруженных Сил Украины. Тритенко, сыгравший в таких фильмах, как Мирный-21 и Я работаю на кладбище, и сериале Когда мы дома, надел пиксель в звании младшего сержанта, заняв пост водителя автомобильного взвода.

Андрей Фединчик, 39-летний актер, известный по ролям в "Крипосной" и "Круты 1918", также присоединился к вооруженной борьбе, вступив в территориальную оборону Житомира.

Дмитрий Дикусар, 38-летний хореограф, стал еще одной звездой, примкнувшей к защите страны, о чем объявил в своем Instagram. Он отмечает важность своего решения и не жалеет о выборе, который сделал 2 года назад.

44-летний фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк также стал в защиту Украины от первых дней вторжения. Сначала в составе территориальной обороны Киева, а затем и в патрульной полиции, Хливнюк продемонстрировал свой патриотизм и мужество, даже получив ранения во время выполнения боевой задачи. В настоящее время он работает оператором дрона, выполняя важные задания на юге страны.

Среди тех, кто первым из знаменитостей взял в руки оружие – Юра Юрченко. Поп-звезда 90-х и лидер группы "Юркеш" третий год сражается в составе добровольческого батальона Карпатская сечь против российских захватчиков.

Олег Сенцов, украинский режиссер, уже известный своей непокорностью и борьбой за Украину во время заключения в Россию, продолжает свою борьбу, но уже на фронте. Его опыт и воля к победе являются вдохновением для многих.

Владимир Ращук, 36-летний актер, известный ролью в фильме "Черный ворон", также присоединился к защите Украины, став командиром роты в составе Нацгвардии. Его военный путь начался с боев за Киевщину и продолжился в Донецкой области.

Дмитрий Сова, 40-летний актер, сначала взялся за волонтерство, а затем присоединился к военной службе, сейчас он на фронте.

Максим Девизоров, 28-летняя звезда "Первых ласточок", отмеченный орденом "За заслуги", служит в 103-й бригаде терробороны.

Олег Шульга, известный по ролям в "Позывном Бандерасе" и других фильмах, уже с 2014 года участвовал в боях за Украину. По возвращении в профессию, актер снова стал в ряды защитников в 2022 году, воюя на Херсонщине и Бахмутском направлении.

Сергей Филимонов, актер из фильма "Носорог", еще в 2014 году пошел на службу в армию. Как командир батальона "Волки Да Винчи" он участвовал в освобождении Харьковщины и других боях на Востоке.

Максим Нелипа – известный украинский телеведущий, с первых дней войны решил сменить амплуа комика на армейскую форму.

Гарик Бирча, ранее известные своими ролями в комедийных проектах, таких как Виталька, доказывает уже третий год подряд, что артисты развлекательного жанра также умеют хорошо воевать.

Олег Иваница, актер, сыгравший в сериале "Женский врач", и Виктор Розовый, комик "Лиги Смеха" также присоединились к обороне Украины. Их выбор служить демонстрирует, что во время испытаний культурная элита страны также становится в защиту своего государства.

Евгений Нищук, бывший министр культуры и известный актер, стал примером того, что война не выбирает профессию. С самого начала он записался в резерв Вооруженных Сил Украины и присоединился к обороне Ирпеня, а затем продолжил свою службу на Юге.

Геннадий Попенко, известный телеведущий, после активной волонтерской деятельности принял присягу и присоединился к защитникам на севере Киевщины.

Коля Серга, известный певец, стал старшим лейтенантом ВСУ и положил начало "Культурному десанту", демонстрируя, что музыка и искусство могут быть мощным орудием даже во время войны.

39- летний лидер группы O.Torvald, Женя Галич, также присоединился к войску, доказывая, что слава не мешает защищать свою страну.

Певец Виталий Козловский и рэпер Александр Ярмак сделали свой выбор в пользу службы, показывая, что, несмотря на успех в искусстве, есть что-то более значимое — защита Родины.

В этом году также присоединился к рядам ВСУ – Сергей Жадан, писатель и лидер музыкальной группы. После непродолжительной подготовки он стал солдатом бригады НГУ " Хартия" .

Знаменитости, погибшие на войне

К сожалению, как среди обычных людей, так и среди известных, которые пошли защищать родную землю, есть потери. Они положили свою жизнь в борьбе за свободу и независимость Украины и стали настоящими героями нашего времени.

Павел Ли, известный актер и телеведущий, погибший, пытаясь помочь эвакуировать жителей Ирпеня, оставил после себя не только память о героическом поступке, но и немало ярких работ в кино.

Алексей Хильский, актер театра и кино, участвовавший в освобождении Херсона и боях на Востоке Украины, дважды вернулся на фронт после ранений, но погиб, выполняя боевое задание.

Богдан Колесник, известный своими ролями в сериалах, также присоединился к Территориальной обороне и погиб на фронте, оставив после себя жену и дочь.

Василий Кухарский, отличившийся главной ролью в фильме "Максим Оса: золото Песиголовца", стал в защиту страны с первых дней вторжения. Его жизнь оборвалась на фронте, но он оставил свой след в сердцах украинцев.

Андрей Доманский, актер с 25-летним опытом, отдавший себя защите Украины, получил тяжелую контузию и впоследствии был уволен со службы. Его смерть стала большой утратой для украинского театрального искусства.

Владимир Фединчук, актер Ровенского областного музыкально-драматического театра, стал в защиту своей страны в конце 2023 года. Его отвага и преданность делу вскоре привели к гибели в поле боя.

Евгений Шумилов, еще один талантливый актер, ушел из жизни, спасая раненого собрата. Его жизнерадостность и оптимизм навсегда останутся в памяти коллег и поклонников.

Ярослав Гаркавко, известный с участием в "Лиге Смеха", тоже отдал свою жизнь за будущее своей страны.

Евгений Светличный, чемпион Украины по фри-файту, превратился из спортсмена в героя, защищая родную землю. Его гибель стала большой потерей не только спортивной, но и кинематографической общины.

Филипп Виннер, актер, до войны игравший в киевском "Живом театре", пошел защищать Украину и, к сожалению, погиб на фронте.

Молодой актер Антон Прасоленко, известный своим пристрастием к театру, также присоединился к обороне страны и умер от полученных ранений.

Сергей Шкварченко, Заслуженный артист Украины, сменил сцену на окопы, демонстрируя, что настоящие артисты готовы к большим жертвам ради своей страны. Его смерть на фронте стала непоправимой утратой украинского искусства.

Эти истории известных актеров, погибших, защищая Украину от российской агрессии, напоминают о большой цене свободы и независимости. Они являются примером подлинного героизма и преданности стране, вечно запечатлевая их имена в истории Украины как современных героев.



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