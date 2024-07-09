Британский таблоид назвал Меган Маркл конкуренткой короля Чарльза: какая причина и при чем тут варенье

В среде королевских инсайдеров возникли слухи о возможном соперничестве между Меган Маркл и королем Чарльзом в продаже домашних продуктов. Об этом пишет Mirror.

Новый бизнес Меган Маркл: королевская конкуренция или просто слухи

В последнее время Меган начала продавать джемы и угощения для собак под маркой American Riviera Orchard и, по слухам, ищет одобрение у Чарльза. Однако в Хайгроуве, резиденции короля, уже давно продают органические деликатесы.

По информации источников, Меган активно стремится получить поддержку от королевских особ, включая принцесс Евгению и Беатрис. Такое стремление к одобрению могло бы значительно укрепить ее позиции на рынке.

Дженни Бонд, бывшая королевская корреспондентка, считает, что слухи о конкуренции между брендами Меган и продукцией Хайгроува преувеличены.

" Я не думаю, что Чарльз или его маркетологи опустились бы так низко, чтобы пытаться намеренно конкурировать с Меган и ее командой. Зачем Чарльзу делать все еще хуже, чем есть? Так что я думаю, что это полная ерунда и будет ниже его достоинства". , — говорит она. Также Дженни добавляет, что такое поведение было бы недостойно короля.

Тейт, аналитик социальных сетей, отмечает, что в Instagram очевидно, что новый проект — это личное дело Меган. "Это Меган и только Меган. Это не о Гарри, это о ней. Она показывает, что может самостоятельно управлять бизнесом".

Эмма Клифтон из Australian Women's Weekly уверена, что новый бизнес Меган — это хорошие новости для всех, кто интересуется королевской жизнью.

"Учитывая, с каким нетерпением ждали предполагаемого "романа-рассказа" Меган, ее переход к роли домашней богини должен означать, что во дворце раздастся несколько вздохов облегчения... пока что"".

Несмотря на все слухи и предположения, Меган и Чарльз продолжают свои дела, оставляя за кулисами вопросы о том, как далеко может зайти королевская конкуренция.