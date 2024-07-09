Британский таблоид назвал Меган Маркл конкуренткой короля Чарльза: какая причина и при чем тут варенье

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Черновалова Кристина
В среде королевских инсайдеров возникли слухи о возможном соперничестве между Меган Маркл и королем Чарльзом в продаже домашних продуктов. Об этом пишет Mirror.
Новый бизнес Меган Маркл: королевская конкуренция или просто слухи
В последнее время Меган начала продавать джемы и угощения для собак под маркой American Riviera Orchard и, по слухам, ищет одобрение у Чарльза. Однако в Хайгроуве, резиденции короля, уже давно продают органические деликатесы.
По информации источников, Меган активно стремится получить поддержку от королевских особ, включая принцесс Евгению и Беатрис. Такое стремление к одобрению могло бы значительно укрепить ее позиции на рынке.
Дженни Бонд, бывшая королевская корреспондентка, считает, что слухи о конкуренции между брендами Меган и продукцией Хайгроува преувеличены.
Тейт, аналитик социальных сетей, отмечает, что в Instagram очевидно, что новый проект — это личное дело Меган. "Это Меган и только Меган. Это не о Гарри, это о ней. Она показывает, что может самостоятельно управлять бизнесом".
Эмма Клифтон из Australian Women's Weekly уверена, что новый бизнес Меган — это хорошие новости для всех, кто интересуется королевской жизнью.
"Учитывая, с каким нетерпением ждали предполагаемого "романа-рассказа" Меган, ее переход к роли домашней богини должен означать, что во дворце раздастся несколько вздохов облегчения... пока что"".
Несмотря на все слухи и предположения, Меган и Чарльз продолжают свои дела, оставляя за кулисами вопросы о том, как далеко может зайти королевская конкуренция.
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