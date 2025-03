Что слушает король: Чарльз III раскрыл свой любимый плейлист

Король Чарльз III вместе с Apple Music представил подборку своих любимых песен, в которую вошли 17 треков в разных жанрах – от регги и афработы до попмузыки и диско. По случаю Дня Содружества Наций он поделился своим плейлистом, отражающим его разносторонний музыкальный вкус. Об этом сообщает Apple Music.

Чарльз III. Фото из открытых источников

В подборке преобладают композиции артистов из стран Содружества, в частности, Боба Марли, Бейонсе, Кайли Миноуг и Майкла Бубле. Особое место Чарльз III отвел легендарному хиту Could You Be Loved, вспоминая встречу с Бобом Марли и его энергию, увлекающую сердца миллионов.

"Я всегда буду помнить его слова: "У людей есть голос внутри них". Он донес этот голос до мира так, что никто, кто его услышал, не сможет забыть", – сказал Чарльз ІІІ.

Полный плейлист короля Чарльза III:

Could You Be Loved – Bob Marley & The Wailers

My Boy Lollipop – Millie Small

The Loco-Motion – Kylie Minogue

The Very Thought Of You – Al Bowlly

La Vie En Rose – Grace Jones

Love Me Again – RAYE

Mpempem Do Me – Daddy Lumba

KANTE – Davido

The Click Song – Мириам Макеба

My Country Man – Jools Holland & Ruby Turner

Indian Summer – Аннушка Шанкар

Anta Permana – Siti Nurhaliza

E Te Iwi E (Call to the People) – Dame Kiri Te Kanawa & Carl Doy & New Zealand Symfony Orchestra

Haven't Met You Yet – Michael Bublé

Hot Hot Hot – Arrow

Crazy in Love – Beyoncé