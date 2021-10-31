Джонсон сообщил, что у королевы нет серьезных проблем со здоровьем

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после разговора с королевой Елизаветой II сообщил журналистам, что у нее нет серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает Reuters.

Елизавета II (фото из открытых источников)

"Я разговаривал с ее Высочеством, она в отличной форме… Ей просто нужно делать то, что говорят медики и немного отдохнуть. Это важно, по-моему. Думаю, вся страна желает ей лучшего", – сказал Джонсон.

Он каждую среду общается с королевой и сообщает ей главные новости. 95-летняя королева прошла предварительные медицинские осмотры в больнице в прошлую среду после отмены визита в Северную Ирландию. Во вторник она возобновила публичные выступления, пообщавшись с послами видеосвязью из Виндзорского замка.

Елизавета, которая в следующем году отметит 70-летие на троне, известна своим крепким здоровьем. Она до сих пор выполняет множество общественных обязанностей. Например, в прошлый вторник она организовала встречу в Виндзорском замке для бизнесменов-миллиардеров, в частности Билла Гейтса. Новости об отмене ее визита в Глазго могут повлечь опасения относительно ее здоровья.

Напомним, в скором времени у американского президента Джозефа Байдена состоится первый "европейский" вояж. С рабочим визитом побывает глава Белого дома и в Великобритании. Как сообщает информационная служба BBC, в Букингемском дворце чету Байденов примет сама королева Елизавета II. Предварительно встреча высокопоставленных политиков должна состояться 13 июня. В этот же день Байден планирует закончить свое пребывание в Англии. Сообщается, что Джо Байден — уже двенадцатый по счету американский президент, который удостоился чести встретиться с Елизаветой II. В целом же королева проводила рабочие встречи со всеми главами администраций Белого дома, кроме Линдона Джонсона, 36-го президента Штатов. Первым американским президентом, с кем Елизавета встретилась еще в статусе принцессы, был Гарри Труман.

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