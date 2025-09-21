Эксперт по языку тела расшифровывает едва заметные признаки "нетерпения" короля Чарльза по отношению к Трампу

Король Чарльз продемонстрировал сдержанность и дипломатичность во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Виндзорском замке. В то же время, эксперты по языку тела увидели едва заметные признаки раздражения британского монарха.

Король Чарльз и Дональд Трамп. Фото: PA Wire

17 сентября Дональд и Мелания Трамп прибыли в Великобританию, где встретились с королевской семьей. Церемония в Виндзоре напомнила ситуацию 2018 года, когда Трамп во время осмотра Почетного караула шел впереди покойной королевы Елизаветы II, чем вызвал волну критики в Великобритании.

На этот раз Чарльз решил взять под контроль ситуацию и сам пригласил американского президента идти впереди себя. Однако, несмотря на улыбку на лице, его жесты свидетельствовали о другом. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс в комментарии Daily Mail отметила, что король пытался скрыть признаки раздражительности.

"Несмотря на то, что Чарльз очень настойчиво шел позади Трампа, когда тот осматривал войска, он на мгновение скрывал раздражение, осознавая, что длится долгий разговор, который может задержать график. Король подходит к Трампу, его руки сжимаются и разжимаются в жесте нетерпения, и он кладет руку на спину Трампа, чтобы тот снова двигался дальше", – пояснила Джеймс.

Давление усиливалось тем, что Трамп прибыл в 12:16, значительно позже запланированного времени прибытия в 11:55.

По словам эксперта по языку тела, несмотря на дискомфорт, монарх сумел предотвратить повторение неудобства, которое пережила королева Елизавета II. Тогда Трамп фактически перекрыл ей путь, заставляя догонять его. Однако, как указывает Джеймс, хотя, на первый взгляд, это могло выглядеть как картина королевского самообладания, но сжатые кулаки Чарльза говорили о своей собственной истории.

