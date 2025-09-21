Експерт з мови тіла розшифровує ледь помітні ознаки "нетерпіння" короля Чарльза щодо Трампа

Король Чарльз продемонстрував стриманість та дипломатичність під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Віндзорському замку. Водночас експерти з мови тіла зауважили ледь помітні ознаки роздратування британського монарха.

Король Чарльз та Дональд Трамп. Фото: PA Wire

17 вересня Дональд та Меланія Трамп прибули до Великої Британії, де зустрілися з королівською сім’єю. Церемонія у Віндзорі нагадала ситуацію 2018 року, коли Трамп під час огляду Почесної варти йшов попереду покійної королеви Єлизавети II, чим викликав хвилю критики у Великій Британії.

Цього разу Чарльз вирішив взяти ситуацію під контроль і сам запросив американського президента йти попереду себе. Однак попри посмішку на обличчі, його жести свідчили про інше. Експертка з мови тіла Джуді Джеймс у коментарі Daily Mail зазначила, що король намагався приховати ознаки дратівливості.

"Попри те, що Чарльз дуже наполегливо йшов позаду Трампа, коли той оглядав війська, він на мить приховував роздратування, усвідомлюючи, що триває довга розмова, яка може затримати графік. Король підходить до Трампа, його руки стискаються та розтискаються в жесті нетерпіння, і він кладе руку на спину Трампа, щоб той знову рухався далі", — пояснила Джеймс.

Тиск посилювався тим, що Трамп прибув о 12:16, значно пізніше запланованого часу прибуття об 11:55.

За словами експертки з мови тіла, попри дискомфорт, монарх зумів запобігти повторенню незручності, яку пережила королева Єлизавета II. Тоді Трамп фактично перекрив їй шлях, змушуючи наздоганяти його. Проте, як вказує Джеймс, хоч, на перший погляд, це могло виглядати як картина королівського самовладання, але стиснуті кулаки Чарльза говорили свою власну історію.

