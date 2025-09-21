Експерт з мови тіла розшифровує ледь помітні ознаки "нетерпіння" короля Чарльза щодо Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Король Чарльз продемонстрував стриманість та дипломатичність під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Віндзорському замку. Водночас експерти з мови тіла зауважили ледь помітні ознаки роздратування британського монарха.
Король Чарльз та Дональд Трамп. Фото: PA Wire
17 вересня Дональд та Меланія Трамп прибули до Великої Британії, де зустрілися з королівською сім’єю. Церемонія у Віндзорі нагадала ситуацію 2018 року, коли Трамп під час огляду Почесної варти йшов попереду покійної королеви Єлизавети II, чим викликав хвилю критики у Великій Британії.
Цього разу Чарльз вирішив взяти ситуацію під контроль і сам запросив американського президента йти попереду себе. Однак попри посмішку на обличчі, його жести свідчили про інше. Експертка з мови тіла Джуді Джеймс у коментарі Daily Mail зазначила, що король намагався приховати ознаки дратівливості.
Тиск посилювався тим, що Трамп прибув о 12:16, значно пізніше запланованого часу прибуття об 11:55.
За словами експертки з мови тіла, попри дискомфорт, монарх зумів запобігти повторенню незручності, яку пережила королева Єлизавета II. Тоді Трамп фактично перекрив їй шлях, змушуючи наздоганяти його. Проте, як вказує Джеймс, хоч, на перший погляд, це могло виглядати як картина королівського самовладання, але стиснуті кулаки Чарльза говорили свою власну історію.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що король Чарльз пожартував про капелюх Меланії Трамп.
Також "Коментарі" писали, що Трамп порушив королівський протокол під час зустрічі з королем Чарльзом.