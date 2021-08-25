Елизавета II пригрозила судом принцу Гарри и Меган Маркл: в чем причина

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Ольга Чародий
Королева Великобритании Елизавета II приняла решение нанять
адвокатов в связи с повторяющимися нападками в адрес королевской семьи со
стороны Меган Маркл и принца Гарри. Королеву обеспокоила весть о том, что принц
Гарри собрался выпустить откровенные мемуары. По словам источника, монарх уже
якобы приказала старшим дворцовым помощникам спланировать юридическую отпор
скандальным заявлениям принца Гарри и Меган Маркл. Команда юристов королевы
ведет переговоры с экспертами о клевете после шквала критики со стороны Гарри и
Меган, пишет thesun.
Елизавета II (фото из открытых источников)
Ранее сообщалось, что Гарри договорился с издательством Penguin Random House о публикации своих воспоминаний и получил большой аванс. Королевский биограф Анджела Левин отметила, что книга будет посвящена гибели принцессы Дианы. Также принц Гарри и Меган Маркл заявили, что не жалеют о том, что рассказали Опре Уинфри в скандальном интервью о расизме в Букингемском дворце и о суицидальные мысли в герцогини Сассекском в то время, когда она жила при королевском дворе.
Напомним, Елизавета очень тепло поздравила своего внука, принца Гарри и его жену с рождением дочери, которую назвали в честь ее и принцессы Дианы. Оказывается, что она уже давно лично поздравила счастливых родителей, но официальное поздравление королевской семьи появилось в Instagram только сейчас.
После великолепного известия о том, что Гарри и Меган снова стали родителями, мир заждался реакции королевы Елизаветы, потому что она долго "официально" молчала. Но стало известно, что монарх, узнав радостную весть, лично поздравила Гарри и Меган.
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