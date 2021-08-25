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Главная Новости Звезды Королевские персоны Елизавета II пригрозила судом принцу Гарри и Меган Маркл: в чем причина
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Елизавета II пригрозила судом принцу Гарри и Меган Маркл: в чем причина

Команда юристов королевы ведет переговоры с экспертами о клевете после шквала критики со стороны Гарри и Меган

сегодня, 01:17
Автор:

Ольга Чародий

Королева Великобритании Елизавета II приняла решение нанять адвокатов в связи с повторяющимися нападками в адрес королевской семьи со стороны Меган Маркл и принца Гарри. Королеву обеспокоила весть о том, что принц Гарри собрался выпустить откровенные мемуары. По словам источника, монарх уже якобы приказала старшим дворцовым помощникам спланировать юридическую отпор скандальным заявлениям принца Гарри и Меган Маркл. Команда юристов королевы ведет переговоры с экспертами о клевете после шквала критики со стороны Гарри и Меган, пишет thesun.

Елизавета II пригрозила судом принцу Гарри и Меган Маркл: в чем причина

Елизавета II (фото из открытых источников)

"Существует предел того, сколько они будут терпеть. Королеве и ее семьи уже достаточно атак ... Гарри и Меган узнают и поймут, что новые нападения недопустимы", — отметил источник.

Ранее сообщалось, что Гарри договорился с издательством Penguin Random House о публикации своих воспоминаний и получил большой аванс. Королевский биограф Анджела Левин отметила, что книга будет посвящена гибели принцессы Дианы. Также принц Гарри и Меган Маркл заявили, что не жалеют о том, что рассказали Опре Уинфри в скандальном интервью о расизме в Букингемском дворце и о суицидальные мысли в герцогини Сассекском в то время, когда она жила при королевском дворе. 

Напомним, Елизавета очень тепло поздравила своего внука, принца Гарри и его жену с рождением дочери, которую назвали в честь ее и принцессы Дианы. Оказывается, что она уже давно лично поздравила счастливых родителей, но официальное поздравление королевской семьи появилось в Instagram только сейчас.

После великолепного известия о том, что Гарри и Меган снова стали родителями, мир заждался реакции королевы Елизаветы, потому что она долго "официально" молчала. Но стало известно, что монарх, узнав  радостную весть, лично поздравила Гарри и Меган.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/15930851/queen-legal-fightback-harry-meghan/
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