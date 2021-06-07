Как Елизавета II поздравила Меган Маркл и принца Гарри с рождением дочери

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Лиля Воробьева
Елизавета очень тепло поздравила своего внука, принца Гарри и его жену с рождением дочери, которую назвали в честь ее и принцессы Дианы. Оказывается, что она уже давно лично поздравила счастливых родителей, но официальное поздравление королевской семьи появилось в Instagram только сейчас.
Королева Элизавета ІІ. Фото: REUTERS
После великолепного известия о том, что Гарри и Меган снова стали родителями, мир заждался реакции королевы Елизаветы, потому что она долго "официально" молчала. Но стало известно, что монарх, узнав радостную весть, лично поздравила Гарри и Меган.
Прес-секретарь Букингемского дворца рассказал СМИ, что все представители монаршей семьи в восторге от этой счастливой вести.
Британские таблоиды уже выражают версию, что рождение Лилибет Дианы Маунтбаттен-Виндзор, ведь именно так звучит полное имя девочки, может стать началом примирения бывших герцогов Сассекских с монаршей семьей.
Но что думает ее Величество о том, что Гарри и Меган назвали свою дочь в ее честь — неизвестно.
Стало известно, что Лилибет Диана уже 11-я правнучка Елизаветы II. И третья правнучка, которая родилась в этом году.
Напомним, сайт "Комментарии" уже писал о том, как принц Гарри и Меган Маркл назвали свою дочь. Стало известно, что Меган с новорожденной дочкой, которая появилась на свет 4 июня, уже находятся дома и чувствуют себя хорошо. Девочка увидела свет в одной из калифорнийских клиник, родившись с весом 3,5 килограмма.
В феврале Меган Маркл и принц Гарри уведомили о пополнении в семье, опубликовав фотографию, на которой Меган уже не скрывает свой животик. Во время своего скандального интервью Опре Уинфри они рассказали, что ожидают рождения девочки.
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