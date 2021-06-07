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Главная Новости Звезды персона Как Елизавета II поздравила Меган Маркл и принца Гарри с рождением дочери
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Как Елизавета II поздравила Меган Маркл и принца Гарри с рождением дочери

Королева трогательно и искренне отреагировала на новость о рождении дочери у Гарри и Меган Маркл

сегодня, 11:05
Автор:

Лиля Воробьева

Елизавета очень тепло поздравила своего внука, принца Гарри и его жену с рождением дочери, которую назвали в честь ее и принцессы Дианы. Оказывается, что она уже давно лично поздравила счастливых родителей, но официальное поздравление королевской семьи появилось в Instagram только сейчас.

Как Елизавета II поздравила Меган Маркл и принца Гарри с рождением дочери

Королева Элизавета ІІ. Фото: REUTERS

После великолепного известия о том, что Гарри и Меган снова стали родителями, мир заждался реакции королевы Елизаветы, потому что она долго "официально" молчала. Но стало известно, что монарх, узнав  радостную весть, лично поздравила Гарри и Меган.

Прес-секретарь Букингемского дворца рассказал СМИ, что все представители монаршей семьи в восторге от этой счастливой вести.

Британские таблоиды уже выражают версию, что рождение Лилибет Дианы Маунтбаттен-Виндзор, ведь именно так звучит полное имя девочки, может стать началом примирения бывших герцогов Сассекских с монаршей семьей.

Но что думает ее Величество о том, что Гарри и Меган назвали свою дочь в ее честь — неизвестно.

Стало известно,  что Лилибет Диана уже 11-я правнучка Елизаветы II. И третья правнучка, которая родилась в этом году.

Напомним, сайт "Комментарии" уже писал о том, как принц Гарри и Меган Маркл назвали свою дочь. Стало известно, что Меган с новорожденной дочкой, которая появилась на свет 4 июня, уже находятся дома и чувствуют себя хорошо. Девочка увидела свет в одной из калифорнийских клиник, родившись с весом 3,5 килограмма.

В феврале Меган Маркл и принц Гарри уведомили о пополнении в семье, опубликовав фотографию, на которой Меган уже не скрывает свой животик. Во время своего скандального интервью Опре Уинфри они рассказали, что ожидают рождения девочки.



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Источник: https://www.instagram.com/theroyalfamily/?utm_source=ig_embed&ig_rid=5778afaa-a2d6-4622-ac7c-2e3c99f5dc8f
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