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Герцогам Сассекским прочат развод: что говорит брат Меган

Брат Меган уверен, что сестра скоро бросит принца

сегодня, 09:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Сводный брат Меган Маркл предсказывает паре развод и называет Меган "холодной" и напыщенной. Об этом пишет The Sun.
Родственник герцогини Сасексской уверяет, что принц Гарри перестал улыбаться после того, как женился на Меган Маркл. Меган скоро бросит своего мужа королевской крови, утверждает ее сводный 55-летний брат Томас Маркл-младший.

Герцогам Сассекским прочат развод: что говорит брат Меган

Паре Меган и Гарри пророчат громкий развод, фото из открытых источников

Ведь женщина раньше очень холодно простилась со своим бывшим мужем Тревором Энгельсоном, который ее обожал. Мужчина рассказал, что в последний раз общался с сестрой в 2011 году на похоронах бабушки. После чего она переехала в Канаду и перестала общаться с родными, как раньше это делала. Отношения между ними стали холодными, хотя раньше, до свадьбы с Гарри, Меган тепло общалась с братом.

Брат рассказал, что бывшему мужу она после развода отправила кольцо по почте. Несмотря на то, что муж ее обожал, Меган быстро бросила его. К тому же ее первый муж владел продюсерской компанией и, вероятно, помогал в карьере жене.

Брат Меган добавил, что следующим, кого бросит герцогиня, будет ее нынешний муж. По словам Томаса, раньше на фото принц Гарри выглядел более счастливым, чем в последнее время.

В 2018 году Томас написал письмо, в котором назвал предстоящую свадьбу пары "фейковой сказкой" и предупредил Гарри, что его брак с Меган станет "самой большой ошибкой в истории королевской свадьбы". Еще в августе 2021 года он утверждал, что предупреждал Гарри о том, что "поверхностная" Меган разрушит ему жизнь. Брат называл сестру неглубокой и тщеславной женщиной.

Как сообщал портал "Комментарии", принц Гарри ошеломил признание и рассказал, как он переживал смерти принцессы Дианы.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/fabulous/16596774/prince-harry-never-smiles-marrying-cold-meghan-markle-brother/?utm_medium=browser_notifications&utm_source=pushly
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