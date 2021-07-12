Как болели за сборную Англии принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе со своим старшим сыном (ВИДЕО)

В финале чемпионата Европы по футболу сборную Англии пришли поддержать принц Уильям, Кейт Миддлтон вместе со своим 7-летним сыном, принцем Джорджем Кембриджским. Недавно стало известно, что старший сын королевской четы — фанат футбола. Поэтому он не захотел пропустить исторический матч. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Принц Уильям, Кейт и принц Джордж (фото из открытых источников)

На стадионе Уэмбли, что находится в Лондоне, Джордж вместе со своими родителями очень активно поддерживали свою команду. Пользователей социальных сетей особенно поразила искренняя реакция маленького принца на гол и проигрыш сборной.

За несколько часов видео с 7-летним принцем Джорджем разлетелось по миру. В ролике видно, как эмоционально принц реагирует на первый гол, который забили футболисты национальной сборной в ворота соперников. Судя по видео, для него поход на этот важный матч вместе с родителями стал очень важным событием. Мальчик очень искренне и по-детски реагировал на матч, несмотря на то, что членов монаршей семьи с детства учат быть сдержанными.

Сеть поразили детские эмоции Джорджа — радость после гола, объятия с родителями и глубокое разочарование после того, как сборная Англии уступила в финале итальянской команде.

"Вся Англия сейчас — это принц Джордж", — прокомментировали видео с юным принцем корреспонденты соцсети.

Некоторые из них отметили, что разочарование станет для Джорджа важным уроком в жизни, ведь ему нужно научиться принимать печальные и радостные события.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что сборная Англии в финале Евро-2020 уступила команде из Италии.

Сборная Италии получила кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3: 2 Основное время закончилось со счетом 1: 1 — футболист сборной Англии Люк Шоу забил первый гол на второй минуте матча, автором второго гола на 67-й минуте стал итальянец Леонардо Бонуччи. Отметим, Евро-2020 проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. Финальный матч состоялся 11 июля 2021 в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В нем встретились сборные Италии и Англии, которые стали победителями в полуфинальных матчах 6 и 7 июля 2021 года.







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