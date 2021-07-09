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Как выглядит бункер Елизаветы II на случай ядерного удара

Бункер можно использовать не только как убежище, но и как центр управления

сегодня, 04:06
Автор:

Ольга Чародий

В сети появились фотографии военного бункера, который построили для защиты Елизаветы II и приближенных к королеве человек. Бункер построили в 40-х годах прошлого века. Бункер сделали на случай ухудшения отношений между Западом и Советским Союзом. В то время предполагали, что может начаться ядерная война, пишет dailystar.

Как выглядит бункер Елизаветы II на случай ядерного удара

Елизавета II (фото из открытых источников)

Как выглядит бункер Елизаветы II на случай ядерного удара - фото 2

В крепости могла разместиться королева, члены британского правительства и члены экстренных служб. Бункер можно использовать не только как убежище, но и как центр управления и студию вещания BBC. О существовании системы таких приютов стало известно еще в 1963 году, когда журналисты нашли другой государственный бункер в Рединге.

Как выглядит бункер Елизаветы II на случай ядерного удара - фото 3

Вход в бункер скрывала зеленая телефонная будка, которая была на холме. Многие жители отмечали, что она привлекала к себе слишком много внимания. Сегодня бункер принадлежит частной компании Scotscrown Ltd., владельцы которой хотят превратить его в музей в надежде, что один из самых охраняемых объектов в прошлом станет туристическим достоянием.


Как выглядит бункер Елизаветы II на случай ядерного удара - фото 4

Напомним, во время президентства Барака Обамы под западным крылом Белого дома был построен пятиэтажный подземный бункер, призванный защитить первых лиц американского государства в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом в своей книге "Белый дом Трампа: изменение правил игры" написал бывший журналист Washington Post Рональд Кесслер.  Фрагменты книги опубликованы в издании Washington Examiner. По его информации, строительство сооружения началось в 2010 году и завершилось ближе к концу второго срока Обамы. Бюджету США бункер обошелся в 376 млн долларов.



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/inside-abandoned-military-bunker-built-24459141#source=push
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