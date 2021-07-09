Как выглядит бункер Елизаветы II на случай ядерного удара

В сети появились фотографии военного бункера, который построили для защиты Елизаветы II и приближенных к королеве человек. Бункер построили в 40-х годах прошлого века. Бункер сделали на случай ухудшения отношений между Западом и Советским Союзом. В то время предполагали, что может начаться ядерная война, пишет dailystar.

Елизавета II (фото из открытых источников)





В крепости могла разместиться королева, члены британского правительства и члены экстренных служб. Бункер можно использовать не только как убежище, но и как центр управления и студию вещания BBC. О существовании системы таких приютов стало известно еще в 1963 году, когда журналисты нашли другой государственный бункер в Рединге.





Вход в бункер скрывала зеленая телефонная будка, которая была на холме. Многие жители отмечали, что она привлекала к себе слишком много внимания. Сегодня бункер принадлежит частной компании Scotscrown Ltd., владельцы которой хотят превратить его в музей в надежде, что один из самых охраняемых объектов в прошлом станет туристическим достоянием.









Напомним, во время президентства Барака Обамы под западным крылом Белого дома был построен пятиэтажный подземный бункер, призванный защитить первых лиц американского государства в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом в своей книге "Белый дом Трампа: изменение правил игры" написал бывший журналист Washington Post Рональд Кесслер. Фрагменты книги опубликованы в издании Washington Examiner. По его информации, строительство сооружения началось в 2010 году и завершилось ближе к концу второго срока Обамы. Бюджету США бункер обошелся в 376 млн долларов.

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