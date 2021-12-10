Кейт и принц Уильям представили свою рождественскую открытку (ФОТО)

Рождественскую семейную открытку представили своим соотечественникам представители королевской семьи Британии – герцог и герцогиня Кембриджские. В этом году основой для нее стало фото, сделанное Уильямом и Кейт во время летнего отдыха на территории Иордании, пишет ТСН.

Фото сделано во время отпуска (фото из открытых источников)

Фотография королевской семьи — Уильяма, Кейт и троих их детей — семейная. Они все вместе на фоне пустыни. С родителями здесь присутствуют Джорд, Шарлотта и маленький сын Луи. Семья и одежду подобрала легкую и нейтральную, одного стиля.

Рождественское фотоприветствие этого года имеет отличия с другими рождественскими фотоприветствиями, которое самое молодое королевское семейство показывало в прошлые годы. Ведь эти рождественские фото были сделаны дома, супруги — герцоги Кембриджские позировали в домашнем интерьере собственного дома Анмера Голла.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ест и пьет герцогиня Кембриджская . Герцогиня Кембриджская родила троих детей и по-прежнему выглядит отлично, а каждый ее выход в свет широко обсуждается в сети. Прекрасный внешний вид герцогини напрямую связан с тем, что она ест. Известно, что Кейт Миддлтон предпочитает рыбу, чем мясо. Севиче – блюдо из сырой рыбы является для герцогини одним из самых любимых, однако за праздничным столом оно не отказывается и от запеченной курицы. В ее рационе всегда присутствует много овощей. Как правило, Кейт завтракает смузи из кейла, кориандра, шпината и черничного сока, в который также добавляет спирулину. Однако ее муж — принц Уильям таких гастрономических предпочтений не разделяет. Одним из любимых блюд супругов являются суши с лососем.

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