logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.03.2021

BTC/USD

58177.83

ETH/USD

1802.66

LTC/USD

209.72

НБУ 15.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды Королевские персоны Код монарха: каким секретным именем называют Елизавету II
commentss НОВОСТИ Все новости

Код монарха: каким секретным именем называют Елизавету II

И Елизавета II не единственная, кто обладает кодовым именем

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Королевские особы имеют секретные имена, которые используются британскими спецслужбами для обеспечения их безопасности. Елизавету II, к примеру, согласно данным инсайдера, полицейские при внутренних коммуникациях называют "Sharon" или при переписке просто буквой "S".

Код монарха: каким секретным именем называют Елизавету II

Елизавета II / фото: AP Photo / Steve Parsons

Сотрудники службы безопасности во время публичных мероприятий, на которых присутствует монарх, называет Ее Величество секретным кодовым словом. Цель подобной уловки — сохранить анонимность и чем запоминающееся кодовое слово, тем лучше. На первый взгляд это кодовое имя может показаться забавным, потому что использование такого обычного имени не отпугивает любого, кто, возможно, может взломать радиоволны в поисках инсайдерской информации о королевские семьи, но чаще всего спецслужбы называют королеву просто "S".  Хотя, конечно, у "S" может быть более простое и логичное значение — "Суверен (Sovereign)".

И королева Великобритании не единственная, кто обладает секретным именем. Например, у Кейт Миддлтон тайный "псевдоним" — Дафна Кларк, а у ее супруга принца Уильяма — второго в очереди на британский престол — Дэнни Коллинз. Оба имени можно сократить до инициалов "DC", которые, обозначают герцога/герцогиню Кембриджскую (Duke/Duchess of Cambridge).

Напомним, что у членов королевской семьи есть определенные запреты, в частности на использование простых и невинных, казалось бы, на первый взгляд, слов. Что это за слова, узнайте в нашем материале. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что коронакризиз ударил по всему населению мира и монархи не исключение. Стало известно, на чем экономит королева Елизавета II.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.marieclaire.ru/stil-zjizny/kod-bezopasnosti-sekretnye-imena-chlenov-korolevskoi-semi/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ