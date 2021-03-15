Код монарха: каким секретным именем называют Елизавету II

Королевские особы имеют секретные имена, которые используются британскими спецслужбами для обеспечения их безопасности. Елизавету II, к примеру, согласно данным инсайдера, полицейские при внутренних коммуникациях называют "Sharon" или при переписке просто буквой "S".

Елизавета II / фото: AP Photo / Steve Parsons

Сотрудники службы безопасности во время публичных мероприятий, на которых присутствует монарх, называет Ее Величество секретным кодовым словом. Цель подобной уловки — сохранить анонимность и чем запоминающееся кодовое слово, тем лучше. На первый взгляд это кодовое имя может показаться забавным, потому что использование такого обычного имени не отпугивает любого, кто, возможно, может взломать радиоволны в поисках инсайдерской информации о королевские семьи, но чаще всего спецслужбы называют королеву просто "S". Хотя, конечно, у "S" может быть более простое и логичное значение — "Суверен (Sovereign)".

И королева Великобритании не единственная, кто обладает секретным именем. Например, у Кейт Миддлтон тайный "псевдоним" — Дафна Кларк, а у ее супруга принца Уильяма — второго в очереди на британский престол — Дэнни Коллинз. Оба имени можно сократить до инициалов "DC", которые, обозначают герцога/герцогиню Кембриджскую (Duke/Duchess of Cambridge).

Напомним, что у членов королевской семьи есть определенные запреты, в частности на использование простых и невинных, казалось бы, на первый взгляд, слов. Что это за слова, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что коронакризиз ударил по всему населению мира и монархи не исключение. Стало известно, на чем экономит королева Елизавета II.

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