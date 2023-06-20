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Королева Дании отказалась от своей вредной привычки: она с ней прожила 66 лет

Датская королева сообщила, что отказалась от вредной привычки с которой жила с 17 лет.

сегодня, 15:50
Автор:
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Slava Kot
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Королева Дании Маргрете II рассказала, что после 66 лет курения решила избавиться от этой привычки. Причиной такого решения стал совет врачей, которые волнуются из-за его здоровья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на датское издание MDR.

Королева Дании отказалась от своей вредной привычки: она с ней прожила 66 лет

83-летняя королева Дании. Фото из открытых источников

Датская королева не скрывала своих дурной привычки и рассказала, что курит с 17 лет.


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"Я начала, когда мне было 17. Мои отец и мать курили в детстве, и однажды родители спросили меня, не хотела бы я попытаться закурить", — рассказала Королева Дании Маргрете II.

В начале года королева уверяла, что никогда не бросит курить, ведь ее мать курила в 90 лет. Правительница рассказывала, что ей сложно будет бросить курить из-за стажа в 66 лет.   Однако теперь, в возрасте 83-х лет, Маргрете II решила покинуть эту вредную привычку по совету врачей. В феврале женщина перенесла операцию и медики предупредили ее, что в случае продолжения курения она может получить осложнения.

"Теперь я настолько стара, что это уже не имеет значения", — заявила королева.

В начале нулевых общественность критиковала Маргрете II за плохой пример. Согласно статистике в Дании курило самое большое количество женщин в Европе в начале 2000-х годов. По слухам королева могла выкуривать до 60 сигарет в день. За это датская правительница получила неофициальное имя "Королева Вулкана".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты назвали цену короны короля Чарльза, являющейся одним из символов власти.

Также "Комментарии" писали о главе Министерства иностранных Дании Локке Расмуссене, который сообщил о том, что его страна готова принять саммит для обсуждения мира в Украине.




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Источник: https://www.mdr.de/brisant/koenigshaeuser/koenigin-margrethe-rauchen-100.html
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