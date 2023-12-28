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Любимый рождественский фильм королевы Елизаветы II: неожиданный выбор

Любимый зимний фильм покойной британской королевы Елизавета II оказался культовой лентой в жанре научной фантастики.

сегодня, 15:05
Автор:
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Slava Kot
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Многие из нас на новогодние праздники имеют несколько выходных, во время которых в кругу семьи можно посмотреть любимый рождественский фильм. Не исключением из этого была и королева Елизавета II, смотревшая новогодний фильм со своими внуками. Однако выбор британской королевы может удивить.

Любимый рождественский фильм королевы Елизаветы II: неожиданный выбор

Какой любимый фильм Елизавета II на Рождество. Фото из открытых источников

Как отмечает британское издание Express, королевская семья отказывалась от сезонной праздничной классики на Рождество и практически не смотрела в это время такие культовые фильмы, как "Один дома", "Чудо на 34-й улице" или "Эльф". Выбор королевы обычно падал на научно-фантастический фильм "Флэш Гордон".

"Флэш Гордон" — это космическая опера о супергероях, впервые вышедшая на экраны в 1980 году. История основана на одноименном комиксе King Features, созданном Алексом Реймондом. Фильм рассказывает о звездном защитнике в регби Флеше Гордоне, который со своими союзниками отправляется на планету Монго, где пытается остановить Безжалостного Минга, который хочет уничтожить Землю.

В культовой научной-фантастике сыграли популярные актеры того времени, в частности Сэм Дж. Джонс, Мелоди Андерсон, Орнелла Мути, Тимоти Далтон, Брайан Блэсд и другие.

Просмотреть трейлер любимого зимнего фильма королевы Елизаветы II "Флэш Гордон" можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 7 интересных фактах о фильме "Один дома", которые вы не знали. Оказалось, что Дональд Трамп шантажом получил эпизодическую роль в этом новогоднем фильме.

Также "Комментарии" писали о Нацполиции, которая обратилась с уведомлением украинцев о комендантском часе на Новый год.



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Источник: https://www.express.co.uk/news/royal/1843806/queen-elizabeth-favourite-christmas-film
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