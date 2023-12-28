Любимый рождественский фильм королевы Елизаветы II: неожиданный выбор



















Многие из нас на новогодние праздники имеют несколько выходных, во время которых в кругу семьи можно посмотреть любимый рождественский фильм. Не исключением из этого была и королева Елизавета II, смотревшая новогодний фильм со своими внуками. Однако выбор британской королевы может удивить.



Какой любимый фильм Елизавета II на Рождество. Фото из открытых источников

Как отмечает британское издание Express, королевская семья отказывалась от сезонной праздничной классики на Рождество и практически не смотрела в это время такие культовые фильмы, как "Один дома", "Чудо на 34-й улице" или "Эльф". Выбор королевы обычно падал на научно-фантастический фильм "Флэш Гордон".

"Флэш Гордон" — это космическая опера о супергероях, впервые вышедшая на экраны в 1980 году. История основана на одноименном комиксе King Features, созданном Алексом Реймондом. Фильм рассказывает о звездном защитнике в регби Флеше Гордоне, который со своими союзниками отправляется на планету Монго, где пытается остановить Безжалостного Минга, который хочет уничтожить Землю.

В культовой научной-фантастике сыграли популярные актеры того времени, в частности Сэм Дж. Джонс, Мелоди Андерсон, Орнелла Мути, Тимоти Далтон, Брайан Блэсд и другие.

Просмотреть трейлер любимого зимнего фильма королевы Елизаветы II "Флэш Гордон" можно ниже:

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