Королева Елизавета отмечает 70 лет на британском троне: какое планируется празднование

Королева Елизавета отмечает 70 лет на британском троне в воскресенье, 6 февраля. Это веха, которой никогда не достигал ни один из ее предшественников за последние 1000 лет, и которой достигли всего несколько монархов во всем мире. Об этом сообщает Reuters.

Британская королева Елизавета - Reuters

95-летняя Елизавета стала королевой Британии и более дюжины других государств, включая Канаду, Австралию и Новую Зеландию, после смерти своего отца, короля Георга VI 6 февраля 1952 года, когда она была в Кении во время международного турне.

Эту новость ей сообщил ее муж принц Филипп, умерший в прошлом году в возрасте 99 лет после более чем семи десятилетий вместе с ней.

Елизавета будет отмечать "День вступления" приватно, как это принято, не рассматривая его как особенный повод для празднования. Но будет четыре дня национальных мер, чтобы отметить ее юбилей на троне.

"Хотя это момент для национального празднования, это будет день смешанных эмоций для Ее Величества, поскольку в этот день исполняется 70 лет со дня смерти ее любимого отца Георга VI", — сказал премьер-министр Борис Джонсон в парламенте, поблагодарив монарха за "ее неутомимую службу".

Елизавета продолжала исполнять служебные обязанности даже до своих 90 лет, но ее мало видели на публике, поскольку в прошлом октябре она провела ночь в больнице по неуточненной болезни, а затем врачи поручили ей отдохнуть.

Однако Букингемский дворец в пятницу опубликовал кадры перед воскресной достопримечательностью, на которых видно, как она просматривает предметы из предыдущих королевских юбилеев, например, веер, подаренный ее пра-прабабушке королеве Виктории в честь ее 50-летия на троне в 1887 году, подписанное семьей, друзьями и политиками.

По иронии судьбы, Елизавете не суждено быть монархом при ее рождении, и она стала королевой лишь потому, что ее дядя Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы быть с американской любимой Уоллис Симпсон.

В 2015 году Елизавета обогнала Викторию как королева с длинным сроком правлением в линии, ведущей свое происхождение от нормандского короля Вильгельма I и его завоевания Англии в 1066 году.

Как сообщали ранее "Комментарии", Елизавета II отменила семейный обед перед Рождеством из-за штамма Omicron.

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