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Сума впечатляет: Королеву Елизавету II нагло «обчистил» буфетчик

Буфетчик признался, что часть вещей продал через интернет

сегодня, 19:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Беспрецедентный случай произошел в Букингемском дворце — 37-летний Адамо Канто, который проработал там около пять лет буфетчиком, обокрал королевскую семью на 100 тысяч фунтов стерлингов.

Сума впечатляет: Королеву Елизавету II нагло «обчистил» буфетчик

Королева Елизавета II (фото из открытого источника)

Инцидент случился весной, во время карантина, когда во дворце практически не было людей. Адам воспользовался оказанным ему доверием и получив доступ к личным вещам королевской семьи, стал выносить из дворца ценные вещи. Всего он украл более 80 предметов, в частности семейные снимки принцев Гарри и Уильяма, подписанные ими лично, а также медали. Впрочем, буфетчик "обчистил" не только британскую королеву, но и ее придворных. Сумма украденного в общей сложности составила 100 тысяч фунтов стерлингов (более 3,8 млн гривен).

Похищенные ценности он начал "толкать" через популярный интернет-магазин eBay и вскоре его объявления заметили представители дворца, которые забили тревогу.    

Вор был задержан и сейчас выпущен под залог, но его ожидает судебное разбирательство, которое может закончиться тюремным сроком. 

Представители Букингемского дворца возмутительный инцидент пока не комментировали. 

Напомним, что в королевской семье существуют некие запреты и не только на определенные действия, но и на слова. Что не принято говорить в аристократическом кругу

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сентябре 2020 года королева Великобритании Елизавета II выиграла судебную тяжбу у бывшего дворецкого принца Чарльза, который собирался зарегистрировать свою торговую марку The Royal Butler, что в переводе означает "Королевский дворецкий".


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-england-york-north-yorkshire-55133346
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