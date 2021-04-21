95-летие Елизаветы II: лучшие цитаты английской королевы

Несмотря на то, что монархия считается одной из устаревших форм правления, королевский род Британии чтят во всем мире. 21 апреля день рождения отмечает одна из самых любимых английских королев — Елизавета II.



Королеве Елизавете II — 95 лет. Фото из открытых источников

Ныне высокопоставленной особе исполнилось 95 лет. Хотя из-за траура по скончавшемуся супругу Елизавета отменила все празднования, "Комментарии" решили не обойти вниманием такую важную персону. Предлагаем вниманию читателей подборку самых известных высказываний королевы Великобритании, многие из которых касаются действительно важных жизненных вещей.

1. Представители некоторых культур уверены, что долгая жизнь дарует мудрость. Хотелось бы думать, что это правда. Частично эта мудрость заключается в том, чтобы понять часть жизненных парадоксов. Такие, например, как стремление человека к добру и в то же время способность творить зло.

2. Работа — это плата человека за право пребывать на земле.

3. Истинный патриотизм не исключает понимания патриотизма других.

4. Давайте не будем относиться к себе слишком серьезно. Никто из нас не обладает монополией на мудрость.

5. Истинным мерилом всех наших действий является то, как долго сохраняется хорошее в них. Все, что мы делаем, мы делаем для молодежи.

6. Грусть является ценой, которую мы платим за любовь.

7. Ненавидеть и разрушать всегда было легко. Строить и лелеять — намного труднее.

8. Право менять правительство с помощью урны для голосования, а не дула пистолета — возможно, лучшее определение демократии.

9. Наши религии служат важным руководством для того, как мы живем и как относимся друг к другу.

10. Наш мир и процветание нельзя воспринимать как должное. О них нужно постоянно заботиться, чтобы у нас никогда больше не было причин строить памятники нашей павшей молодежи.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какими эксклюзивными снимками с мужем королевы, принцом Филиппом поделились в Букингемском дворце.

Также на портале вы можете ознакомиться с подборкой цитат еще одного известного британца — знаменитого актера Тома Хиддлстона, который в этом году отпраздновал свое 40-летие.

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