Тому Хиддлстону — 40: подборка лучших цитат британского актера

Британскому актеру Тому Хиддлстону сегодня, 9 февраля, исполнилось 40 лет. Большинство зрителей знакома с творчеством харизматичного британца благодаря его роли в приключенческом супергеройском фильме "Мстители" — там Хиддлстон сыграл одного из главных злодеев франшизы, бога Локи. Но в отличие от своего персонажа, Том Хиддлстон является одним из самых галантных и мудрых, по убеждению его фанбазы, представителей Голливуда. В честь 40-летия актера "Комментарии" решили поделиться десяткой его лучших цитат.

Харизматичному Хиддлстону — 40. Фото из открытых источников

1. Мы все живем в удивительное время. Мы можем писать музыку, готовить еду, рисовать картины, заниматься искусством и любовью с невероятной, беспрецедентной свободой. Это все — здесь, только возьми и сделай.

2. Я люблю качественное кино, поэтому мне нравится все, что хорошо сделано. По-моему, не следует предвзято относиться к развлекательному жанру. Фильмы не обязаны быть мрачными и удручающими, надо же как-то развлекаться.

3. Никогда, никогда не позволяйте никому говорить вам, что вы можете и не можете. Докажите, что циники ошибаются. Это их проблема, что у них нет воображения. Единственный предел — это небо. Ваше небо. Ваш предел.

4. Мой совет прост — любите свою жизнь. Ведь ваша жизнь — это то, что вы отдаете.

5. Ваша сексуальность может завести вас в очень опасные места.

6. Не судите людей за то, какими они были. Позвольте им быть теми, кто они есть. Смотрите на них "сейчас". Не "тогда".

7. Это поколение утратило истинное значение романтики. Столько песен, в которых нет уважения к женщинам! Нельзя относиться к женщине, которую любишь, как к куску мяса. К своей любимой следует относиться, как к принцессе. Петь ей те песни о любви, в которых есть настоящий смысл. Возможно, я старомоден, но уважение к женщине, которую ты любишь, должно быть в приоритете.

8. У человека две жизни, и вторая начинается тогда, когда мы понимаем — жизнь всего одна.

9. Вы никогда не знаете, что находится за поворотом. Это может быть что угодно. Или это может быть ничем. Вы продолжаете ставить одну ногу перед второй, а потом как-то оглядываетесь назад и понимаете, что поднимались на гору.

10. Доверять — это глубокое обязательство, а также это возможность сделать себя уязвимым... Это такой оптимистичный поступок, ведь ты отдаешь свою веру в руки кого-то или чего-то, что, как ты ожидаешь, останется неизменным, даже если изменятся обстоятельства.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что коллегу Хиддлстона по фильму "Мстители" Криса Пратта начали травить в соцсетях за фейковые сообщения.

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