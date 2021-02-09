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Тому Хиддлстону — 40: подборка лучших цитат британского актера

Именинника Хиддлстона поклонники характеризуют как бесконечно вежливого и доброго человека

сегодня, 16:27
Автор:

Вечканова Елена

Британскому актеру Тому Хиддлстону сегодня, 9 февраля, исполнилось 40 лет. Большинство зрителей знакома с творчеством харизматичного британца благодаря его роли в приключенческом супергеройском фильме "Мстители" — там Хиддлстон сыграл одного из главных злодеев франшизы, бога Локи. Но в отличие от своего персонажа, Том Хиддлстон является одним из самых галантных и мудрых, по убеждению его фанбазы, представителей Голливуда. В честь 40-летия актера "Комментарии" решили поделиться десяткой его лучших цитат.

Тому Хиддлстону — 40: подборка лучших цитат британского актера

Харизматичному Хиддлстону — 40. Фото из открытых источников

1. Мы все живем в удивительное время. Мы можем писать музыку, готовить еду, рисовать картины, заниматься искусством и любовью с невероятной, беспрецедентной свободой. Это все — здесь, только возьми и сделай.

2. Я люблю качественное кино, поэтому мне нравится все, что хорошо сделано. По-моему, не следует предвзято относиться к развлекательному жанру. Фильмы не обязаны быть мрачными и удручающими, надо же как-то развлекаться.

3. Никогда, никогда не позволяйте никому говорить вам, что вы можете и не можете. Докажите, что циники ошибаются. Это их проблема, что у них нет воображения. Единственный предел — это небо. Ваше небо. Ваш предел.

4. Мой совет прост — любите свою жизнь. Ведь ваша жизнь — это то, что вы отдаете.

5. Ваша сексуальность может завести вас в очень опасные места.

Тому Хиддлстону — 40: подборка лучших цитат британского актера - фото 2
Тому Хиддлстону — 40: подборка лучших цитат британского актера - фото 3
Тому Хиддлстону — 40: подборка лучших цитат британского актера - фото 4
Тому Хиддлстону — 40: подборка лучших цитат британского актера - фото 5
Тому Хиддлстону — 40: подборка лучших цитат британского актера - фото 6

6. Не судите людей за то, какими они были. Позвольте им быть теми, кто они есть. Смотрите на них "сейчас". Не "тогда".

7. Это поколение утратило истинное значение романтики. Столько песен, в которых нет уважения к женщинам! Нельзя относиться к женщине, которую любишь, как к куску мяса. К своей любимой следует относиться, как к принцессе. Петь ей те песни о любви, в которых есть настоящий смысл. Возможно, я старомоден, но уважение к женщине, которую ты любишь, должно быть в приоритете.

8. У человека две жизни, и вторая начинается тогда, когда мы понимаем — жизнь всего одна.

9. Вы никогда не знаете, что находится за поворотом. Это может быть что угодно. Или это может быть ничем. Вы продолжаете ставить одну ногу перед второй, а потом как-то оглядываетесь назад и понимаете, что поднимались на гору.

10. Доверять — это глубокое обязательство, а также это возможность сделать себя уязвимым... Это такой оптимистичный поступок, ведь ты отдаешь свою веру в руки кого-то или чего-то, что, как ты ожидаешь, останется неизменным, даже если изменятся обстоятельства.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что коллегу Хиддлстона по фильму "Мстители" Криса Пратта начали травить в соцсетях за фейковые сообщения.

Если же вам нравятся подборки цитат, предлагаем ознакомиться с лучшими высказываниями экс-президента США Дональда Трампа.


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Источник: https://ru.citaty.net/avtory/tom-khiddlston/
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