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Меган Маркл и принц Гарри очень обиделись на королеву из-за фото с ребенком

Писатель процитировал одну из сотрудниц дворца, захотевшую остаться инкогнито

сегодня, 23:30
Автор:

Ольга Чародий
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Писатель Кристофер Андерсен в своей книге "Братья и жены: изнутри частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган" рассказал кое-что интересное. В 2019 году королева осмотрела все фото перед записью рождественского поздравления и заявила, что фото герцогов Сассекских с ребенком "не подходит". Писатель процитировал одну из сотрудниц дворца, захотевшую остаться инкогнито.

Меган Маркл и принц Гарри очень обиделись на королеву из-за фото с ребенком

Елизавета II (фото из открытых источников)

По ее словам, снимки подбирала именно она. На столе королевы стояли рамки с фото покойного короля Георга VI и принцами Чарльзом, Уильямом и Филиппом. Сначала рядом с ними был и кадр Гарри с семьей, однако Елизавета II попросила его убрать перед своим рождественским поздравлением, пишет mirror. Пара якобы была расстроена отсутствием их семейного снимка на столе королевы Елизаветы II во время праздничной трансляции рождественской речи монарха в 2019 году.

В то же время в Букингемском дворце отказались комментировать факт, изложенный Андерсеном: "Мы не комментируем книги такого рода, поскольку это может придать им определенную форму авторитета или доверия", – сообщили при дворе.

Напомним, жестокое подавление королевой Меган Маркл после того, как она устроила "истерику с тиарой", был пересказан королевским экспертом в их новой книге. Эндрю Мортон, автор книги "Меган: принцесса Голливуда", утверждает, что поведение герцога и герцогини Сассексских перед свадьбой вызвало упрек королевы. В шести новых главах книги, впервые опубликованной в 2018 году, Мортон сообщает, что The Times сообщила, как Меган устроила "истерику диадемы" незадолго до свадьбы. "В ноябре 2018 года, всего через несколько дней после того, как пара вернулась из успешного тура Down Under, The Times сообщила, что Меган устроила "истерику диадемы" незадолго до своей свадьбы, потому что тиара, которую она хотела надеть, была недоступна", — пишет он.




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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/harry-meghan-quit-royal-family-25568731
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