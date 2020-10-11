Меган Маркл рассказала, как справляется с троллингом в интернете

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Татьяна Веремеева
Герцогиня Сассекская Меган (Маркл) в интервью подкасту
Teenage Therapy рассказала, что недавно узнала о том, что в 2019 году она была
человеком, которого чаще всего троллили (Троллинг – форма социальной провокации
или издевательства в сетевом общении, – ред.) в интернете. Об этом пишет CNN.
Она обратила внимание на то, что в течение 8 последних
месяцев практически выпала из публичного пространства, чтобы максимально
времени посвящать своему ребенку. Но, по ее словам, это не спасло ее от
распространения неправдивой информации в сети. Меган Маркл также отметила, что
неважно, сколько лет человеку, который поддается троллингу, это заставляет
переживать – это не нормально и наносит вред психическому здоровью.
Меган Маркл также обратила внимание на то, что у всех
свой опыт и важно это понимать. Если один человек может игнорировать издевательства
в Сети, то для другого это все может быть очень болезненно. Каждый
индивидуально чувствует, когда его чувства задеты.
Подкаст Teenage Therapy ведет группа из пяти
друзей-подростков, базирующаяся в Калифорнии. Герцог и герцогиня Сассекские стали
гостами программы во Всемирный день психического здоровья, чтобы рассказать
людям о том, как важно оставаться в хорошей форме и физически, и умственно, и эмоционально.
Ранее "Комментарии" писали, что Меган
Маркл призналась, как относится к хейтерам и критике.
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