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Меган Маркл рассказала, как справляется с троллингом в интернете

Герцогиня Сассекская рассказала подростковому подкасту, как она боролась с троллингом в интернете, с которым многие подростки сталкиваются регулярно

сегодня, 20:12
Автор:

Татьяна Веремеева

Герцогиня Сассекская Меган (Маркл) в интервью подкасту Teenage Therapy рассказала, что недавно узнала о том, что в 2019 году она была человеком, которого чаще всего троллили (Троллинг – форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, – ред.) в интернете. Об этом пишет CNN.

Меган Маркл рассказала, как справляется с троллингом в интернете

Она обратила внимание на то, что в течение 8 последних месяцев практически выпала из публичного пространства, чтобы максимально времени посвящать своему ребенку. Но, по ее словам, это не спасло ее от распространения неправдивой информации в сети. Меган Маркл также отметила, что неважно, сколько лет человеку, который поддается троллингу, это заставляет переживать – это не нормально и наносит вред психическому здоровью.

Меган Маркл также обратила внимание на то, что у всех свой опыт и важно это понимать. Если один человек может игнорировать издевательства в Сети, то для другого это все может быть очень болезненно. Каждый индивидуально чувствует, когда его чувства задеты.

Подкаст Teenage Therapy ведет группа из пяти друзей-подростков, базирующаяся в Калифорнии. Герцог и герцогиня Сассекские стали гостами программы во Всемирный день психического здоровья, чтобы рассказать людям о том, как важно оставаться в хорошей форме и физически, и умственно, и эмоционально.

Ранее "Комментарии" писали, что Меган Маркл призналась, как относится к хейтерам и критике.


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