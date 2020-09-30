Меган Маркл призналась, как относится к хейтерам и критике

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от своего привилегированного статуса из-за публичного осуждения со стороны британцев, которые не видели американку членом королевской семьи. По крайней мере, так гласило большинство СМИ, пишет издание lux.

Меган Маркл. Фото: lux

Чтобы развеять все слухи по этому поводу, бывшая актриса решила разъяснить ситуацию, дав откровенное интервью журналу Fortune. И во время разговора выяснилось, что Меган не так сильно задевает критика о ней самой, сколько язвительные высказывания в сторону ее любимого.

Герцогиня Сассекская решила бороться с подобными комментариями с помощью юмора. Она уверена, что это поможет сберечь нервную систему и проще воспринимать любую критику. Тем более, что хейтеров всегда будет хватать, поэтому не нужно на это тратить значительную часть своего драгоценного времени.

Меган Маркл также добавила, что когда учишься адекватно воспринимать правду, то жизнь становится гораздо проще. Именно такой подход к комментариям хейтеров помогает ей освобождаться от всех оценок и суждений, свободно двигаясь дальше по своему пути.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!