Меган Маркл снова в скандале – герцогиню подозревают в присвоении дизайнерского платья

Платье, в котором актриса снялась для праздничного промо, оказалось тем самым нарядом, который, по слухам, она забрала со съемки без разрешения.

21 ноября 2025, 09:01
Меган Маркл снова очутилась в центре публичной волны обсуждений. Для новогоднего проморолика своего проекта With Love, Meghan Holiday Celebration на Netflix она выбрала изумрудное платье Galvan стоимостью 1695 долларов. На первый взгляд – обычный модный выбор, но оказалось, что этот наряд давно стал причиной громких подозрений. Об инциденте сообщает Bilshe.

Меган Маркл снова в скандале – герцогиню подозревают в присвоении дизайнерского платья

Меган Маркл заподозрили в краже дорогого платья

Именно это платье уже появлялось в медиа в 2022 году – тогда Меган позировала в нем для обложки Variety и сопроводительной фотосессии. Несколько модных изданий подтвердили, что речь идет о том же наряде. Журналистка Ванесса Григориадис в подкасте Heretics в марте 2024 рассказала, что съемочная команда якобы сообщила ей о случаях, когда Меган забирала предметы со съемок без разрешения. Теперь выяснилось, что платье Galvan могло быть одной из таких вещей.

Григориадис уточнила, что невозврат одежды после съемок иногда случается, но ее удивило другое – Меган и принц Гарри могут позволить себе любой гардероб, однако иногда выносят понравившиеся вещи, не спрашивая разрешения. По ее словам, если бы актриса действительно хотела оставить наряды, она могла бы просто написать дизайнеру своим знаменитым каллиграфическим почерком: "Мне просто безумно понравилось носить этот наряд на съемке" – именно такие слова журналистка передала Radar Online.

Тема не нова: писатель Том Бауэр в книге Revenge также упоминал о подобных случаях. По его данным, после рекламы одного канадского универмага Меган забрала пару дизайнерских туфель. Позже именно в этих туфлях она появилась на фото, сделанных для оглашения помолвки с принцем Гарри.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что во время конкурса "Мисс Вселенная" участница из Ямайки Габриэль Генри упала со сцены и была госпитализирована.



