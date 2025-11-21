Меган Маркл знову у скандалі – герцогиню підозрюють у привласненні дизайнерської сукні

Меган Маркл знову опинилася у центрі публічної хвилі обговорень. Для новорічного проморолика свого проєкту "With Love, Meghan Holiday Celebration" на Netflix вона обрала смарагдову сукню Galvan вартістю 1695 доларів. На перший погляд – звичайний модний вибір, але виявилося, що це вбрання давно стало причиною гучних підозр. Про інцидент повідомляє Bilshe.

Меган Маркл запідозрили в крадіжці дорогої сукні

Саме ця сукня вже з’являлася в медіа у 2022 році – тоді Меган позувала в ній для обкладинки Variety та супровідної фотосесії. Декілька модних видань підтвердили, що йдеться про те саме вбрання. Журналістка Ванесса Григоріадіс у подкасті Heretics у березні 2024 року розповіла, що знімальна команда нібито повідомила їй про випадки, коли Меган забирала предмети зі зйомок без дозволу. Тепер з’ясувалося, що сукня Galvan могла бути однією з таких речей.

Григоріадіс уточнила, що неповернення одягу після зйомок інколи трапляється, але її здивувало інше – Меган і принц Гаррі можуть дозволити собі будь-який гардероб, проте іноді виносять речі, що сподобалися, не запитуючи дозволу. За її словами, якби актриса справді хотіла залишити вбрання, вона могла б просто написати дизайнеру своїм знаменитим каліграфічним почерком: "Мені просто шалено сподобалося носити це вбрання на зйомці" – саме такі слова журналістка передала Radar Online.

Тема не нова: письменник Том Бауер у книзі Revenge також згадував про подібні випадки. За його даними, після реклами одного канадського універмагу Меган забрала пару дизайнерських туфель. Пізніше саме в цих туфлях вона з’явилася на фото, зроблених для оголошення заручин із принцом Гаррі.

