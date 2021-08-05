Меган Маркл впервые показала, как выглядит после рождения дочери (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Меган Маркл (фото из открытых источников)
К своему 40-летию Меган Маркл анонсировала благотворительную акцию для американских женщин. Она, привлекая своих влиятельных друзей, решила помочь тем соотечественницам, кто потерял свое рабочее место из-за COVID. Поддержала ее американская комедийная актриса Мелисса Маккарти. Видео об акции опубликовано в социальной сети Instagram.
Праздничный ролик снят с юмором, но проблема, поднятая в нем, очень актуальна для всех стран мира.
В видео Меган и Мелисса шутят, а в какой-то момент в окне появляется принц Гарри и жонглирует мячиками.
Жена принца Гарри выбрала для съемок светлое платье и кардиган, с обуви предпочтение отдала туфлям-лодочкам. Что касается драгоценностей, то именинница одела подвеску на шею.
Важно, что герцогиня быстро вернулась в форму после появления на свет дочери (4 июня).
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Меган Маркл — 40 и как звезда сериалов стала герцогиней. 4 августа свой день рождения отметила бывшая актриса, жена принца Гарри — Меган Маркл, герцогиня Сассекская. В этом году ей исполнилось 40 лет. По этому случаю мы вспомнили самые интересные факты из ее биографии.Отец Меган Маркс работал режиссером по свету, поэтому часто брал дочь с собой на съемочную площадку. В юном возрасте девушка решила, что станет актрисой, а в 2002 году она получила первую роль в сериале "Главный госпиталь".
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