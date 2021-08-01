logo
Русский Українська

BTC/USD

41061.50

ETH/USD

2566.17

LTC/USD

145.03

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды Королевские персоны Мужа принцессы Евгении поймали на яхте в обнимку с моделями
commentss НОВОСТИ Все новости

Мужа принцессы Евгении поймали на яхте в обнимку с моделями

Бизнесмен Джек — менеджер марки текилы Casamigos, основанной кинозвездой Джорджем Клуни

сегодня, 18:58
Автор:

Ольга Чародий

Мужу внучки британской королевы принцессы Евгении предстоит неприятное объяснение с женой. Как сообщает издание The Sun, пока Евгения находится дома в Виндзоре с их сыном Августом, который родился 9 февраля этого года, Джека Бруксбэнка засекли на яхте у побережья итальянского острова Капри в компании трех гламурных женщин в бикини — бывшего редактора журнала Glamour Рэйчел Залис и итальянских моделей Марии Буччеллати и Эрики Пелозини.

Мужа принцессы Евгении поймали на яхте в обнимку с моделями

Принцесса Евгения с семьей (фото из открытых источников)

Мужа принцессы Евгении поймали на яхте в обнимку с моделями - фото 2

Джека папарацци сфотографировали в обнимку с Марией. Сама Буччеллати также опубликовала фото с мужем принцессы у себя в Instagram. А Эрика несколько раз появлялась на палубе топлес, не стесняясь Бруксбэнка и членов экипажа.

Бизнесмен Джек — менеджер марки текилы Casamigos, основанной кинозвездой Джорджем Клуни. На Капри он прибыл в командировку. 35-летний Бруксбэнк принимал участие в организации благотворительного бала.

Напомним, шведская принцесса София начала работать в столичной шведской больнице Софиахеммет для помощи в борьбе с распространением пандемии коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в издании Aftonbladet. Принцесса входит в попечительской совет частного медицинского учреждения, которым управляет некоммерческая ассоциация. В условиях кризиса больница в основном оказывает неотложную медицинскую помощь заболевшим коронавирусом Covid-19.

В колледже София прошла ускоренные курсы за три дня, которые еженедельно заканчивают около 80 человек. Директор департамента информации и печати Королевского двора Маргарет Торгрен рассказала, что принцесса не будет контактировать с заболевшими коронавирусом, а займется дезинфекцией оборудования и подготовкой лекарств для пациентов.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/TheSun_NI/status/1421583245137915908?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1421583245137915908%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fworld.fakty.ua%2Fru%2F381967-muzha-princessy-evgenii-zasekli-na-yahte-v-obnimku
Теги:
comments

Обусуждения

Брат

сегодня, 18:21

Да мне плевать на этих бездельников,где они,с кем и сколько.Придем к власти,все такие будут работать

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ