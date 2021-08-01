Мужа принцессы Евгении поймали на яхте в обнимку с моделями

Мужу внучки британской королевы принцессы Евгении предстоит неприятное объяснение с женой. Как сообщает издание The Sun, пока Евгения находится дома в Виндзоре с их сыном Августом, который родился 9 февраля этого года, Джека Бруксбэнка засекли на яхте у побережья итальянского острова Капри в компании трех гламурных женщин в бикини — бывшего редактора журнала Glamour Рэйчел Залис и итальянских моделей Марии Буччеллати и Эрики Пелозини.

Принцесса Евгения с семьей (фото из открытых источников)





Джека папарацци сфотографировали в обнимку с Марией. Сама Буччеллати также опубликовала фото с мужем принцессы у себя в Instagram. А Эрика несколько раз появлялась на палубе топлес, не стесняясь Бруксбэнка и членов экипажа.

Бизнесмен Джек — менеджер марки текилы Casamigos, основанной кинозвездой Джорджем Клуни. На Капри он прибыл в командировку. 35-летний Бруксбэнк принимал участие в организации благотворительного бала.

Напомним, шведская принцесса София начала работать в столичной шведской больнице Софиахеммет для помощи в борьбе с распространением пандемии коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в издании Aftonbladet. Принцесса входит в попечительской совет частного медицинского учреждения, которым управляет некоммерческая ассоциация. В условиях кризиса больница в основном оказывает неотложную медицинскую помощь заболевшим коронавирусом Covid-19.

В колледже София прошла ускоренные курсы за три дня, которые еженедельно заканчивают около 80 человек. Директор департамента информации и печати Королевского двора Маргарет Торгрен рассказала, что принцесса не будет контактировать с заболевшими коронавирусом, а займется дезинфекцией оборудования и подготовкой лекарств для пациентов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!