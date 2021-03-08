Мысли о самоубийстве и ограничения свободы: Меган Маркл рассказала о своей жизни в королевской семье

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Кириєнко Анна
Принц Гарри и его жена — актриса Меган Маркл решились и рассказали обо всем, что происходило с ними во время проживания в одном дворце с королевской семьей. Супруги дали интервью телеведущей Опре Уинфри, передает CNN.
Меган Маркл рассказала о худших моментах в своей жизни. Фото: gazeta.ru
Меган Маркл рассказала, что жить и контактировать с другими членами монаршей семьи, было очень сложно. Актриса шокировала не только зрителей, но и своего мужа, сказав, что хотела совершить самоубийство.
Кроме того, актриса рассказала, что иногда королевские особы очень негативно реагировали на нее и пытались вызвать конфликт.
Также Меган Маркл отметила, что во дворце у нее забрали паспорт, права и ключи от машины.
Принц Гарри также сообщил, что морально истощился и устал от королевской жизни и давления со стороны прессы. К тому же принц заявил, что не общается со своим отцом, поскольку тот игнорирует его звонки.
Напомним, что во время интервью принц Гарри рассказал, чего больше всего боится. Откровенное мнение мужа читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что члены королевской семьи Великобритании решили немного сэкономить и продать личные самолеты. С чем связано такое решение и на чем теперь будет летать королева, узнавайте в нашем материале.
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