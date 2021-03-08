Мысли о самоубийстве и ограничения свободы: Меган Маркл рассказала о своей жизни в королевской семье



















Принц Гарри и его жена — актриса Меган Маркл решились и рассказали обо всем, что происходило с ними во время проживания в одном дворце с королевской семьей. Супруги дали интервью телеведущей Опре Уинфри, передает CNN.

Меган Маркл рассказала о худших моментах в своей жизни. Фото: gazeta.ru

Меган Маркл рассказала, что жить и контактировать с другими членами монаршей семьи, было очень сложно. Актриса шокировала не только зрителей, но и своего мужа, сказав, что хотела совершить самоубийство.

"Я просто не видела решения. Я сидела ночами, и думала, что я не понимаю, как это все это происходит. Все это продолжалось только потому, что я дышала", — сообщила Меган.

Кроме того, актриса рассказала, что иногда королевские особы очень негативно реагировали на нее и пытались вызвать конфликт.

"Мне было действительно стыдно сказать это в то время, и мне было стыдно признаться в этом, особенно Гарри, я знаю, сколько он натерпелся, но я знала, что если я не скажу этого, то сделаю это ... — и я просто не хотела больше жить", — добавила Меган.

Также Меган Маркл отметила, что во дворце у нее забрали паспорт, права и ключи от машины.

Принц Гарри также сообщил, что морально истощился и устал от королевской жизни и давления со стороны прессы. К тому же принц заявил, что не общается со своим отцом, поскольку тот игнорирует его звонки.





Напомним, что во время интервью принц Гарри рассказал, чего больше всего боится. Откровенное мнение мужа читайте в нашем материале.

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