kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.01.2021

BTC/USD

31226.24

ETH/USD

1013.86

LTC/USD

150.86

НБУ 05.01.2021

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

35.10

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды Королевские персоны Названа самая стильная королевская особа в мире
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа самая стильная королевская особа в мире

Кейт Миддлтон со значительным отрывом опередила Меган Маркл, как самая стильная королевская особа

4 января 2021, 23:30
Автор:

Павел Зинченко
Кейт Миддлтон — не просто самая стильная королевская особа, она — самый популярная и влиятельная женщина моды в Великобритании, не считая таких знаменитостей, как Холли Уиллоуби.
Уже второй год подряд Кейт Миддлтон занимает первое место, обогнав еще одну королевскую особу, Меган Маркл, которая после помолвки с принцем Гарри получила увеличению запросов о ее стиле на 219%.
Согласно информации, собранной LoveTheSales.com, именно платья Кейт Миддлтон помогли ей обогнать других знаменитостей. Пурпурное платье Faithfull the Brand с цветочным рисунком, которое она носила этим летом, чтобы посетить детский хоспис The Nook в Фрамлингем-Эрл, Норфолк, было особенно популярным, вызвав на 112% больше запросов.
Другие модные поиски, связанные со стилем Кейт Миддлтон, включали рубашки Broderie Anglaise, кардиганы с зубчатыми краями и клетчатые пальто, ссылаясь на ее наряды Zoom, а также ее гардероб королевского тура в декабре.
Тем не менее, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, не сильно отстала, заняв почетное третье место по влиянию стиля, уступив Кейт и популярной телеведущей Холли Уиллоуби. Поклонникам особенно понравилась более повседневная атмосфера Меган в этом году: она обратила на себя внимание функциональными брюками, рубашками из шамбре, практичными шортами и льняными платьями.
Как сообщало издание "Комментарии", британцы активно обсуждают орфографическую ошибку Кейт МиддлтонПользователи социальных сетей заметили, что герцогиня Кембриджская допустила орфографическую ошибку при написании пожелания для транспортных рабочих во время королевского турне. Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в 48-часовое бурное турне по Великобритании.

Названа самая стильная королевская особа в мире

Кейт Миддлтон самая стильная королевская особа. Фото: Showbiz.24tv


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.marieclaire.co.uk/fashion/kate-middleton-meghan-markle-fashion-influencer-royal-689736
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ