Названа самая стильная королевская особа в мире

Кейт Миддлтон — не просто самая стильная королевская особа, она — самый популярная и влиятельная женщина моды в Великобритании, не считая таких знаменитостей, как Холли Уиллоуби.

Уже второй год подряд Кейт Миддлтон занимает первое место, обогнав еще одну королевскую особу, Меган Маркл, которая после помолвки с принцем Гарри получила увеличению запросов о ее стиле на 219%.

Согласно информации, собранной LoveTheSales.com, именно платья Кейт Миддлтон помогли ей обогнать других знаменитостей. Пурпурное платье Faithfull the Brand с цветочным рисунком, которое она носила этим летом, чтобы посетить детский хоспис The Nook в Фрамлингем-Эрл, Норфолк, было особенно популярным, вызвав на 112% больше запросов.

Другие модные поиски, связанные со стилем Кейт Миддлтон, включали рубашки Broderie Anglaise, кардиганы с зубчатыми краями и клетчатые пальто, ссылаясь на ее наряды Zoom, а также ее гардероб королевского тура в декабре.



Тем не менее, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, не сильно отстала, заняв почетное третье место по влиянию стиля, уступив Кейт и популярной телеведущей Холли Уиллоуби. Поклонникам особенно понравилась более повседневная атмосфера Меган в этом году: она обратила на себя внимание функциональными брюками, рубашками из шамбре, практичными шортами и льняными платьями.

Пользователи социальных сетей заметили, что герцогиня Кембриджская допустила орфографическую ошибку при написании пожелания для транспортных рабочих во время королевского турне. Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в 48-часовое бурное турне по Великобритании. Как сообщало издание "Комментарии", британцы активно обсуждают орфографическую ошибку Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон самая стильная королевская особа. Фото: Showbiz.24tv

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