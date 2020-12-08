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Британцы активно обсуждают орфографическую ошибку Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон тепло поприветствовала железнодорожников, но все равно напоролась на критику простых британцев

сегодня, 12:34
Автор:

Павел Зинченко

Пользователи социальных сетей заметили, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон допустила орфографическую ошибку при написании пожелания для транспортных рабочих во время королевского турне. Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в 48-часовое бурное турне по Великобритании.

Британцы активно обсуждают орфографическую ошибку Кейт Миддлтон

ФОТО: Профиль

Кейт Миддлтон была сфотографирована при написании доброжелательного послания на доске TFL с благодарностью транспортникам: "Спасибо всем транспортникам всего мира за то, что они заставляют страну двигаться в этот трудный период. Желаю вам всем счастливого Рождества".

С тех пор как фотографии герцогини, пишущей сообщение, были опубликованы в Twitter, проницательные пользователи социальных сетей утверждали, что она допустила орфографическую ошибку, но в целом отнеслись к этому с пониманием.

Один пользователь Twitter предположил, что Кейт, возможно, по ошибке пропустила букву "n" при написании слова "страна" (country), побудив других начать анализ письма королевской семьи.

"Прекрасный жест их обоих. Пропустила N, хотя все же это очень мило и заботливо ко всем этим работникам. С Рождеством всех вас!", — написал один из пользователей.

Многие пользователи Twitter похвалили герцога и герцогиню Кембриджских за то, что они нашли время написать сердечное послание во время своего тура.

Британцы активно обсуждают орфографическую ошибку Кейт Миддлтон - фото 2

Поездка была организована таким образом, чтобы пара могла поблагодарить передовых рабочих, волонтеров, персонал домов престарелых, учителей, школьников и молодежь, а также услышать об их опыте и жертвах в течение этого изменяющего жизнь года. В конце поездки, которая запланирована на сегодня, герцог и герцогиня встретятся с королевой для сердечного семейного воссоединения в конце общенационального тура "Рождественский экспресс".

Принц Уэльский и герцогиня Корнуолл также будут присутствовать на мероприятии во вторник, демонстрируя единство высокопоставленных членов королевской семьи для людей и организаций по всему миру.

Как сообщало издание "Комментарии", принц Уильям трогательно поддержал Кейт Миддлтон перед ответственным выступлением.

 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9027739/Eagle-eyed-social-media-users-spot-Duchess-Cambridges-possible-spelling-error.html?ito=push-notification&ci=58215&si=8471762
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