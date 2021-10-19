Отец Меган Маркл рассказал, будет ли подавать в суд на дочь

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Козлова Альбіна
Отец Меган Маркл Томас Маркл назвал ее "глупой" из-за того, что она не хочет разговаривать с ним. По его словам, дочь очень изменилась, когда начала жить со своим мужем, герцогом Сассекским. Мужчина хочет увидеть своих внуков, однако в суд пока подавать не планирует. Об этом сообщает издание The Mirror.
Меган и Гарри, фото из открытых источников
Дедушка потомков герцога и герцогини Сассекских говорит, что подавать в суд — это лицемерие. Мужчина не хочет настраивать против себя родителей своих внуков. Четыре года его дочь Меган не хочет с ним общаться и вообще открестилась от своей семьи. Где находится ее мать мужчина не знает, однако многократно искал бывшую жену.
Тесть герцога считает, что пара делает все ради хайпа и денег. В качестве примера он отметил, что книга, которую выпустит Гарри, безусловно оскорбит его бабушку королеву и это позорный поступок, убежден отец Меган.
Мужчина убежден, что дочери надо повзрослеть и помириться с ним ради детей, ведь Томас мечтает об общении с малышами Арчи и Лилибет. Отец герцогини считает, что она обиделась на него за ревности к брату и сестре, которым он уделял больше внимания, и даже требовала не общаться с ними.
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